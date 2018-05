Pornostar Collin Simpson outet sich als bisexuell

Collin Simpson würde sich am ehesten als bisexuell bezeichnen (Bild: GayHoopla)

Heute, 14:25h, noch kein Kommentar

Collin Simpson, der populärste Horizontalartist der schwulen US-Pornoseite GayHoopla, hat sich auf Twitter als bisexuell geoutet. Der Darsteller, der sein 23-Zentimeter-Gemächt in Dutzenden Produktionen sowohl mit Frauen als auch mit Männern geteilt hatte, schrieb am Mittwoch auf Twitter: "Ihr habt mich gefragt, hier die Antwort: Ich mag keine Etiketten für mich, aber wenn ich das mit Sicherheit beantworten soll, bin ich bisexuell mit einer Präferenz für Frauen. Ich fühle mich sexuell zu Männern hingezogen, aber habe bislang noch keine Liebe für einen Mann erfahren, wie ich sie für eine Frau erfahren habe."







Zuvor hatte Simpson unter seinen Fans eine Umfrage durchgeführt und gefragt, ob sie ihn für gay, bisexual oder straight hielten. Nachdem über 1.200 Personen ihre Stimme abgegeben haben, glaubte die Mehrheit von 55 Prozent, dass der nach Angaben seines Labels 23-Jährige beiden Geschlechtern zugeneigt ist. 28 Prozent hielten ihn für "gay", 17 Prozent glaubten, er sei ein Heterosexueller.





In einem weiteren Tweet behauptete der Darsteller, dass er bereits "außerhalb der Arbeit" sexuelle Beziehungen mit Männern gehabt habe. "Ich suche sogar nach meinem nächsten Partner. Ich bevorzuge hierbei ein hohes Maß an Männlichkeit." Sein Partner müsse "clean-cut", also adrett, sein und solle "geschmackvolle Tattoos" sowie einen "Riesenschwanz" haben.



In einem weiteren Eintrag stellte er klar, dass "Liebe keine Grenzen" kenne – in Großbuchstaben fügte er hinzu: "Keine Rassen, keine sexuelle Orientierung, kein Geschlecht und keine Lügen". Zu sexuellen Vorzügen machte er keine Angaben – in seinen Filmen übernahm er sowohl den aktiven als auch den passiven Part und machte auch bei Gruppenszenen eine gute Figur. (cw)