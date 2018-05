AIDS-Hilfe Oldenburg sucht Mitarbeiter*

Heute, 14:36h, noch kein Kommentar





Die AIDS-Hilfe Oldenburg e.V. sucht zum 01.06.2018 oder später



einen* Mitarbeiter* für die Fachbereiche

- Schwule Männer & MSM (Männer, die mit Männern Sex haben)

- Männer und Drogen

- Männer und Haft



mit einer 36h/Woche.



Aufgaben:

- Vorortarbeit zu HIV/Hepatitiden und STIs, sowie Safer Use

- Beratung, Betreuung und Angebote für HIV-positive Männer, schwule Männer und MSM, Inhaftierte und Drogengebraucher

- Konzeption und Durchführung von Aktionen in den jeweiligen Zielgruppen und Communities

- Netzwerkarbeit mit anderen Organisationen und Einzelpersonen aus den Communities



Anforderungen:

- Grundkenntnisse zu HIV, STIs und HepC

- Kenntnisse in der niedrigschwelligen Präventionsarbeit

- Szenekenntnisse

- selbständiges Arbeiten

- kommunikative Fähigkeiten

- Beratungskenntnisse

- Teamfähigkeit

- Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (beide mindestens B2)

- Führerschein Klasse B

- Sozialarbeit, (Sozial-)Pädagogik oder vergleichbarer Abschluss

- Bereitschaft, auch an Wochenenden und Abenden zu arbeiten (bspw. bei Präventionsveranstaltungen auf Partys)

- Identifikation mit dem Leitbild der AIDS-Hilfe Oldenburg e.V.



Wir bieten:

- Mitarbeit in einem kleinen Team mit flachen Hierarchien

- eine unbefristete Stelle mit Vergütung in Anlehnung an TVL

- regelmäßige Supervision & Fortbildungen



Aussagekräftige Bewerbungen

richten Sie bitte bis zum 21.5.2018 an .