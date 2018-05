Sachsen-Anhalt: Museumsdirektorin nennt schwules Kunstwerk "abartig"

Heute, 16:31h

Eklat bei der vergangenen Freitag eröffneten Ausstellung "Generell frisch" im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg: Der 31-jährige Künstler Silas Schmidt von Wymeringhausen sollte in der mit öffentlichen Geldern geförderten Ausstellung, in der die Werke von Nachwuchskünstlern gezeigt werden, mit seinem Werk "Cruising" vertreten sein. Darin setzt er sich in Collageheften mit der jahrhundertealten schwulen Subkultur auseinander.



Doch die Direktorin des im südlichen Sachsen-Anhalt gelegenen Museums wollte das Werk vergangene Woche nicht erlauben: Nachdem der Künstler es aufgebaut hatte, bezeichnete sie die Arbeit vor Zeugen mehrfach als "abartig" und drohte mit der Entfernung der Hefte, wie Schmidt auf seiner Homepage berichtet. Das Museum bestätigte nach zwei Anfragen, dass dieses abwertende Wort tatsächlich gefallen sei.



Unter Vermittlung des Veranstalters, des Bundesverbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt (BBK), durfte das Kunstwerk zwar schließlich gezeigt werden – allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung: Die Collagehefte wurden in einer geschlossenen Vitrine versteckt – zwei lagen zugeschlagen darin, drei sind aufgeschlagen, enthalten aber keinen Text. Schmidt stimmte dem Kompromiss am Tag vor der Ausstellungseröffnung zu, da er sich unter Druck gesetzt gefühlt habe, wie er gegenüber queer.de erklärte.



Kunst hinter Glas: Die Collagen von "Cruising" werden hinter Glas versteckt, so dass die Besucher nicht blättern können (Bild: Silas Schmidt von Wymeringhausen)

Der 31-jährige zeigte sich schockiert: "Der Umgang mit Homophobie, Diskriminierung und Zensur erschreckt mich sehr", schrieb er auf seiner Homepage. Er kritisierte, dass an der Ausstellung beteiligte Seiten die Einschränkungen nicht öffentlich machten. So sei ihm zugesichert worden, dass man über die Einschränkungen in der Präsentation seiner Kunst diskutieren werde – am Ende sei der Vorfall aber schlicht "unter den Teppich" gekehrt worden. Der stellvertretende Landrat Hartmut Handschak habe in seinem Grußwort erklärt, dass die Kunstfreiheit nun mal Grenzen habe – und dabei einen schrägen Vergleich mit dem Echo-Skandal gezogen.

Museumssprecherin: Künstler steht es frei, "seine Werke aus der Ausstellung zurückzuziehen"



Mit nackter weiblicher Brust wird für die Ausstellung geworben (Bild: BBK Sachsen-Anhalt)

In einem Fragenkatalog wollte queer.de von der Museumsdirektorin wissen, welche Aspekte von "Cruising" und möglicherweise der schwulen Lebensweise sie als "abartig" empfinde. Beantwortet wurde die Mail von Pressesprecherin Kerstin Küpperbusch, die homophobe Absichten weit von sich wies und mit juristischen Schritten gegen den Künstler drohte. "[S]owohl der Landkreis als Träger des Museums als auch die Mitarbeiter des Kulturhistorischen Museums Schloss Merseburg verwehren sich entschieden gegen die Unterstellung der Diskriminierung, Homophobie und Zensur", so Küppersbusch. Es sei eine Form der Präsentation gewählt worden, "bei der der Jugendschutz im Hinblick auf die Kinder- und Jugendarbeit des Museums gewährleistet ist". Der Künstler habe sich damit einverstanden erklärt.



Weiter schrieb die offensichtlich irritierte Museumssprecherin: "Es ist sehr bedauerlich, sich im Nachgang der Ausstellungseröffnung mit den von Ihnen gestellten Fragen konfrontiert zu sehen. Sollte der Künstler mit der Art der Präsentation seines Werkes nicht einverstanden sein, steht es ihm selbstverständlich jederzeit frei, seine Werke aus der Ausstellung zurückzuziehen." Bezüglich der seitens des Künstlers getätigten Äußerungen behalte sich der Landkreis vor, "juristische Schritte einzuleiten" – welche Aussagen des Künstlers sie für juristisch bedenklich hält, schrieb Küppersbusch nicht.

Auf die konkreten Fragen von queer.de ging die Sprecherin nicht ein. Nach einer erneuten Nachfrage gab sie immerhin zu, dass die Direktorin das Werk des Künstlers tatsächlich als "abartig" bezeichnet hatte: "[D]as Wort 'abartig' fiel im Eifer der Diskussion, bezog sich jedoch einzig auf die vulgäre Sprache der Texte." Dabei unterstrich sie die Wörter "einzig" und "vulgäre Sprache".



Eine Seite aus den "Cruising"-Heften – hier fallen auch Wörter wie "Sperma" oder "steinharter Penis" (Bild: Silas Schmidt von Wymeringhausen)

Freilich ist "abartig" ein Begriff, der in der Vergangenheit oft und gerne von Homo-Hassern verwendet wurde. "Dieses Wort ist einfach so schlimm", erklärte der erschütterte Künstler gegenüber queer.de. Daher schrieb er unter anderem auch an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und schaltete die Gleichstellungsbeauftragte seiner Heimatstadt Leipzig ein. Er verstehe nicht, warum das Museum nicht mit ihm nach einem besseren Weg gesucht habe, sein Werk zu zeigen – er habe sich schließlich immer offen für Kompromisse gezeigt, zum Besuch von Schulklassen hätte man beispielsweise einfache Lösungen finden können. Immerhin habe er "Cruising" schon vorher öffentlich gezeigt, ohne dass es zu derartigen Ausfällen gekommen sei. Bei der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr habe es keinerlei Probleme mit seinem Werk gegeben, obgleich auch dort Kinder eingelassen werden. Vielmehr erinnere er sich an "viele interessante Gespräche" mit jüngeren und älteren Menschen.



In der öffentlichen Diskussion werden sexuelle Minderheiten immer wieder mit Worten wie "unnatürlich" oder "abartig" bezeichnet. In Leipzig hetzte etwa 2016 ein rechter Stadtrat gegen "abartige Schwuchteln" (queer.de berichtete). Der Presserat rügte Ende 2015 das "Delmenhorster Kreisblatt", weil ein Leser in einem in dem Lokalblatt veröffentlichten Brief Lesben und Schwule als "abartige Lebensform" bezeichnet hatte – das Blatt verteidigte die Hetze als freie Meinungsäußerung (queer.de berichtete). Selbst von katholischen Würdenträgern wird das Wort gerne abwertend gegenüber sexuellen Minderheiten verwendet: 2009 bezeichnete der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen etwa Hochzeiten unter Schwulen und Lesben als "abartig" (queer.de berichtete). Dass selbst in der Kunstwelt diese Wortwahl noch immer verbreitet zu sein scheint, zeigt, welch weiter Weg noch vor uns liegt.

