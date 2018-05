Hessischer Jugendring sucht Projektleiter_in "Queere Jugendarbeit"

Heute, 17:10h, noch kein Kommentar





Beim Hessischen Jugendring e.V. – Arbeitsgemeinschaft hessischer Jugendverbände – mit Sitz in Wiesbaden, ist zum 1. Juli 2018 die Stelle eines/einer



Projektleiter_in für die Landesfachstelle "Queere Jugendarbeit"



zu besetzen. Die Stelle ist befristet auf die Projektlaufzeit, voraussichtlich bis 31. Dezember 2019. Der Stellenumfang beträgt mindestens 20 Stunden pro Woche.



Der Hessische Jugendring baut eine Landesfachstelle "Queere Jugendarbeit" in Wiesbaden auf. Die Landesfachstelle wird durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration gefördert.



Die Aufgaben der Fachstelle sind:

• Qualifizierung und Sensibilisierung von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit zum Thema LSBT*Q

• Vernetzung der Angebote für LSBT*Q-Jugendliche in Hessen bei LSBT*Q-Organisationen, Jugendverbänden, freien und öffentlichen Trägern

• Wissenstransfer zu Konzepten queerer Jugendarbeit

• Beratung und Unterstützung von öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe in Hessen bei der Entwicklung von Projekten und Konzepten für queere bzw. queer-sensible Jugendarbeit



Wir erwarten von Ihnen:

• Hochschulabschluss in der Sozial- oder Erziehungswissenschaft oder vergleichbaren Disziplinen

• Kenntnisse der Strukturen und Prinzipien der Jugendverbandsarbeit

• Kompetenzen und Erfahrungen im Ehrenamt, der Jugendarbeit und der außerschulischen Jugendbildung

• Fachliche Kompetenz zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und Pädagogik

• Kenntnisse der queeren Community, ihrer Träger und ihrer Themen

• Sicherheit in der Kommunikation mit Jugendämtern und anderen Organisationen

• organisatorische Fähigkeiten, hohes Verantwortungsbewusstsein und eine ausgeprägte Sozialkompetenz

• Erstellen von fachlichen Texten und Publikationen

• sicherer Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen

• Mobilität und Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeiten



Wir bieten:

• Mitgestaltung und Aufbau der Landesfachstelle "Queere Jugendarbeit"

• Bezahlung in Anlehnung an TV-L

• Zusammenarbeit in einem engagierten Team



Bewerbungen

mit den üblichen Unterlagen sind ausschließlich per Mail bis zum 30. Mai 2018 zu richten an: Reiner Jäkel (Geschäftsführer), .