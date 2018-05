Berlin: Transsexuelle an Neuköllner Bushaltestelle attackiert

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen und Fahndung nach dem Unbekannten (Bild: Polizei Berlin / Youtube)



,

Erneut meldete die Berliner Polizei eine Gewalttat mit einem mutmaßlich transphoben Hintergrund. Laut Polizeibericht vom Samstag wurde eine transsexuelle Frau am Freitagabend in Neukölln von einem bislang unbekannten Mann attackiert und verletzt.



Kurz vor 20 Uhr stand die 53-Jährige an der Bushaltestelle der Linie M41 in der Sonnenallee, als der Unbekannte auf sie zulief und ihr sofort mit der Faust gegen den Kopf schlug. Darüber hinaus trat der Schläger ihr mit dem Fuß gegen den Kehlkopf. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten entfernte sich der Mann.

Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden

Die Transsexuelle kam mit einer Kehlkopfverletzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen und Fahndung nach dem Unbekannten. Nähere Angaben zum Schläger und seinem Opfer wurden im Polizeibericht nicht gemacht.



Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw/pm)