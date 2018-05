Partylesbe verliebt sich in Couchpotato

Heute, 04:41h, noch kein Kommentar



Die Edition Salzgeber hat "Verrückt nach Cécile" mit deutschen Unterstiteln auf DVD veröffentlicht

Als ihre Freundin mit ihr Schluss macht, ist Océanerosemarie nur einen Moment lang am Boden zerstört. Schließlich hat die quirlige und party-erprobte Osteopathin eine durchgeknallte Familie und ungefähr 76 Ex-Freundinnen, die sie auf Trab halten.



Doch dann lernt sie beim Joggen die bildhübsche Cécile kennen – und verliebt sich sofort Hals über Kopf. Diesmal soll alles anders werden, Cécile ist nämlich nicht nur eine Bettgeschichte, sondern wirklich "die Eine"!



Océanerosemarie zieht alle Register. Aber Cécile aus der Reserve zu locken ist gar nicht so einfach, denn die Fotografin ist so ziemlich das Gegenteil von ihr: schüchtern, ein wenig ängstlich und am liebsten zu Hause. Um Céciles Herz zu gewinnen, muss sich Océanerosemarie einiges einfallen lassen – und sich fragen, was sie im Leben und einer Beziehung wirklich möchte.



"Verrückt nach Cécile" ist eine schnell gespielte, herrlich erfrischende Romantic Comedy über Hirschkühe im Park, Ganzkörperverspannungen, die Tücken von Ex-Freundinnen und die Frau des Lebens. Mit hinreißenden Dialogen und viel Sinn für absurde Situationskomik spielen die französische Comedian Océanerosemarie (die zusammen mit Cyprien Vial auch das Drehbuch geschrieben und den Film inszeniert hat) und Alice Pol ein verschiedenes Liebespaar, das sich erstmal verlieren muss, um sich dann umso leidenschaftlicher finden zu können. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zur DVD



Verrückt nach Cécile. Liebeskomödie. Frankreich 2017. Regie. Océanerosemarie, Cyprien Vial. Darsteller: Océanerosemarie, Alice Pol, Michèle Laroque, Grégory Montel, Rudy Milstein, Isaac de Bankolé. Laufzeit: 86 Minuten. Sprache: französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 6. Edition Salzgeber