LGBTI-Chorfestival startet in München

, noch kein Kommentar

Für München ist das queere Chorfestival "Various Voices" eine der größten Kulturveranstaltungen des Jahres: Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sind vom 9. bis 13. Mai rund 100 Chöre mit 2.800 singenden Vagabunden aus der queeren Community in der Bayernmetropole zu Gast.



Chöre wie Out'n Loud und Groove Sistaz, Melodiva, Philhomoniker oder Mainsirenen werden die Münchner auf mehr als 200 Veranstaltungen von Mittwoch bis Sonntag unterhalten. Dabei bedienen die Gruppen aus Europa, Nordamerika und Australien alle Genres, von Rock-, Pop- und Politsongs über Musicalhits bis hin zu Volksliedern und Klassik. Als Gaststars werden auch Schlagersänger Patrick Lindner und ESC-Siegerin Conchita Wurst dabei sein.



Das europäische LGBTI-Chorfestival findet in der Regel alle vier Jahre in einer europäischen Großstadt statt

Zu den Höhepunkten zählen die Eröffnungsgala mit Patrick Lindner und Alphornbläsern sowie ein Konzertabend, bei dem die Gäste mit Dampfern über den Starnberger See fahren und dann am Strand weiterfeiern. Am 12. Mai steigt auf dem Odeonsplatz bei freiem Eintritt das Mitsing-Konzert mit der "Carmina Burana" des Münchner Künstlers Carl Orff.

Der Gasteig ist das Chor-Zentrum

Zentrum des Geschehens ist das Kultur- und Bildungszentrum Gasteig in München-Haidhausen. Dort werden alle vier Konzertsäle bespielt. Außerdem gibt es weitere Bühnen in den Foyerbereichen, die abends zudem zu Party-Areas werden. Ein zweites musikalisches Zentrum ist der Max-Joseph-Platz vor der Oper, auf dessen Open-Air-Bühne man während des gesamten Festivals Chöre und ihre Musik erleben kann. "Der offene Charakter der Stadtbühne unterstreicht den Grundgedanken der Offenheit und Toleranz", erklärten die Organisatoren.



"Various Voices" findet in der Regel alle vier Jahre in wechselnden Großstädten statt. München hatte sich 2014 in einer Kampfabstimmung gegen den englischen Bewerber Brighton durchgesetzt (queer.de berichtete).



Die letzten Austragungsorte waren Dublin (2014), London (2009), Paris (2005) und Berlin (2001). Die Münchener selbst haben bereits Erfahrung mit dem Festival gesammelt: 1997 hatte die Veranstaltung schon einmal in der bayerischen Metropole stattgefunden – bereits damals war der Gasteig das Zentrum von "Various Voices". (cw)