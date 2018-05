ESC: Zuschauerinteresse bricht ein

Netta gehört mit ihrem Song "Toy" zu den Favoriten des Contests – die Israelin qualifizierte sich am Dienstagabend für das Finale (Bild: eurovision.tv)

Heute, 11:15h,

Verlieren die Deutschen das Interesse am guten alten Grand Prix? Das

erste Halbfinale des Eurovision Song Contests 2018 lockte zumindest viel weniger Musikliebhaber vor den Fernseher als im vergangenen Jahr. 390.000 Zuschauer schalteten laut dem Branchenmagazin DWDL.de durchschnittlich die gut zweistündige Live-Show aus Lissabon im ARD-Spartensender One ein. Im letzten Jahr waren noch 560.000 Zuschauer dabei gewesen (queer.de berichtete). Das entspricht einem Zuschauerrückgang von 31 Prozent. In diesen Zahlen nicht enthalten sind die Zuschauer, die sich das Event im Live-Stream, etwa auf eurovision.de, angesehen haben.



Auch bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste der ESC Federn lassen: Der Marktanteil sank von 3,6 Prozent im letzten Jahr auf 2,3 Prozent. Wegen des sinkenden Marktanteils kann nicht nur das sommerliche Wetter für den Zuschauerrückgang verantwortlich gemacht werden.



Für One, das gewöhnlich Marktanteile von unter einem Prozent einfährt, ist die Show dennoch ein Erfolg. Bereits im Vorfeld des Halbfinals sendete der Digitalkanal um 20.15 Uhr die Show "Spektakulär und schräg – Best of Eurovision Song Contest", mit der er 270.000 Zuschauer (1,8 Prozent Marktanteil) erreichte.

2017 sahen 7,76 Millionen das Finale im Ersten

Voraussichtlich wird die Zuschauerbeteiligung beim zweiten Halbfinale steigen, da dann auch Deutschland mit abstimmen darf und der deutsche Beitrag von Michael Schulte vorgestellt wird. Die Show zeigt One am Donnerstag ab 21 Uhr. Für die ARD ausschlaggebend dürfte aber die Zuschauerbeteiligung beim Finale sein, das am Samstagabend ab 21 Uhr im Ersten übertragen wird.



Im vergangenen Jahr schalteten durchschnittlich 7,76 Millionen Zuschauer das Finale ein, in dem der Portugiese Salvador Sobral am Ende zum Sieger erklärt wurde. Das entspricht einem Marktanteil von 31,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die ARD damals sogar einen Marktanteil von 39,8 Prozent. Der durchschnittliche Marktanteil des ersten Programms in der werberelevanten Zielgruppe betrug im letzten Jahr nur 6,5 Prozent. (dk)