AIDS-Hilfe Baden-Württemberg sucht Mitarbeiter*in

Die AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V. ist der Landesverband der baden-württembergischen Aidshilfen, der Beratungsstelle KOSI.MA und des Vereins AKTHIV+. Sie vertritt die Interessen ihrer 14 Mitgliedsorganisationen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Gemeinsam engagieren wir uns für Solidarität und Akzeptanz von Menschen mit HIV oder Aids sowie in der Prävention von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen.



Für unsere Geschäftsstelle in Stuttgart suchen wir zum 01. Juli 2018 eine*n



Mitarbeiter*in Verwaltung und Projektmanagement



in Teilzeit (20-26 Stunden/Woche).



Ihre Aufgabenschwerpunkte:

· allgemeine Verwaltungstätigkeiten der Landesgeschäftsstelle

· Vorbereitung der Finanzbuchhaltung und Erstellung von Projektabrechnungen

· Mitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Nachbereitung von Projekten

· Selbstständige Antragsstellung an Fördermittelgeber

· Organisation von Veranstaltungen des Landesverbandes

· Administrative Unterstützung der Geschäftsleitung

· Kontakt zu unseren Mitgliedsorganisationen



Sie passen gut zu uns, wenn Sie:

· präzise und selbstständig arbeiten mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und Zuverlässigkeit

· eine schnelle Auffassungsgabe und Organisationsgeschick besitzen

· souveränes, freundliches Auftreten sowie Flexibilität zu Ihren Stärken zählen

· über gute MS-Office Kenntnisse insbesondere in Outlook und Excel verfügen

· aufgeschlossen gegenüber Menschen mit HIV und deren Lebensweisen sind und sich mit unseren Zielen identifizieren

· eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Büromanagement, eine vergleichbare Qualifikation oder Berufserfahrung in einer ähnlichen Position haben

· sich in ein kleines, dynamisches Team integrieren möchten und in einem flexiblen Arbeitszeitmodell zufrieden und effizient direkt am Stuttgarter Hauptbahnhof arbeiten wollen



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per E-Mail an Maike Biewen: .



Die AIDS-Hilfe Baden-Württemberg ist Arbeitgeberin für Menschen mit HIV oder Aids.