Pakistan: Historisches Trans-Gesetz beschlossen

Kundgebung von Trans- und Inter-Aktivisten und -Aktivistinnen in Pakistan 2015 (Bild: Pakistan Transgender Community Network)



,

Die Nationalversammlung von Pakistan hat am Dienstag ein Gesetz verabschiedet, das die Rechte von Transpersonen und Intersexuellen ausweitet und sie vor Gewalt und Diskriminierung schützen soll. Nach dem Transgender Persons (Protection of Rights) Act, der zuvor bereits die Zustimmung des Senats fand und nun noch vom Präsidenten unterzeichnet werden muss, reicht für die Änderung des Geschlechtseintrags in offiziellen Dokumenten eine Aussage zur Selbstbestimmung aus – neben dem Eintrag "männlich" und "weiblich" sind auch "gemischt" und "keins" möglich.



Das Gesetz verbietet ferner die Diskriminierung von Transpersonen in Schulen, am Arbeitsplatz, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Nahverkehr. Es schafft Regelungen zur Erbschaftsrechten anhand des selbstbestimmten Geschlechtseintrags und fordert die Einrichtung von Zufluchtszentren und speziellen Gefängnistrakten. Transpersonen dürfe auch nicht das Recht auf aktive und passive Wahl und Ausübung eines öffentlichen Amtes genommen werden.



Das pakistanische Verfassungsgericht hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für Transsexuelle eingesetzt; Personen, die sich in einem dritten Geschlecht im Rahmen einer kulturellen Tradition als "khawaja sira" identifizierten, hatten bereits die Möglichkeit, sich entsprechend in Ausweisen zuordnen zu lassen. Gewalt und Ausgrenzung gegenüber Transpersonen ist in Pakistan zugleich weiterhin ein großes Problem – Menschenrechtsorganisation sprechen von allein 57 Morden seit 2015.

Keine Fortschritte für Homosexuelle

Unklar bleibt am neuen Gesetz, wann es in Kraft treten soll – es enthält auch kaum Ausführungsbestimmungen und bislang keine Sanktionen bei Verstößen gegen das Diskriminierungsverbot. Aktivisten lobten den Schritt dennoch als "historisch", zumal zur Erarbeitung des Gesetzes Parlamentarier mit Betroffenen zusammentrafen. Auch der Rat für Islamische Ideologie, ein Verfassungsorgan Pakistans, habe in seiner Mehrheit seine Zustimmung erteilt – eine Rolle spielte wohl, dass eine komplizierte Aufteilung der Rechte von Männern und Frauen bei Erbschaften nach Scharia-Recht erhalten bleiben.



Die Aktivistin Mehlab Jameel, die an den Gesetzesberatungen beteiligt ist, sagte dem Sender US-Sender NPR, sie sei nach der Verabschiedung des Gesetzes in einem "Schockzustand": "Ich hätte nicht erwartet, dass so etwas während meiner Lebenszeit in Pakistan geschehen kann. Diese Entwicklung ist nicht nur in der pakistanischen Geschichte ohne Vorbild, es handelt sich auch um eines der fortschrittlichsten Gesetze der Welt."



In der EU ermöglichen bisher nur fünf Länder eine rein selbstbestimmte Änderung des rechtlichen Geschlechts. In Deutschland sind weiterhin Gutachten notwendig. In Portugal hat der Präsident am Mittwoch sein Veto gegen ein fortschrittliches Selbstbestimmungsgesetz eingelegt, weil er bei Minerjährigen am Gutachterzwang festhalten will (queer.de berichtete).



Die neue Gesetzgebung in Pakistan bringt keine Fortschritte für Schwule, Lesben und Bisexuelle, die weiterhin nicht vor Diskriminierung geschützt sind. Homosexuelle Handlungen können nach Gesetzen, die auf britischem Kolonialrecht basieren, sowie nach Scharia-Recht mit Geldstrafen, Haft und Folter (sowie nach Scharia-Recht theoretisch auch mit dem Tod) bestraft werden. Laut Menschenrechtsorganisationen werden die Bestimmungen in der Praxis kaum verfolgt, auch wenn es gelegentlich zu Erpressungen durch Polizeibeamte komme.