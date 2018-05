Bundespräsident gedenkt homosexueller NS-Opfer

Heute, 03:28h, noch kein Kommentar

Bei der Einweihung des Berliner Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen am 27. Mai 2008 war die Bundesregierung lediglich mit Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) vertreten – zum zehnten Jubiläum schaut nun sogar der Bundespräsident vorbei. Bei einem Festakt am 3. Juni, den die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas zusammen mit dem LSVD und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ausrichtet, wird Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier eine Rede halten.



Bei der Veranstaltung im Freien direkt am Mahnmal im Tiergarten sollen außerdem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), LSVD-Vorstand Günter Dworek und Gulya Sultanova vom russischen LGBTI-Filmfestival "Side by Side" zu Wort kommen. Durch den Festakt, der vom Duett Radio Corel musikalisch begleitet wird, führt Uwe Neumärker, Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas.

Zur Teilnahme am Festakt ist eine bestätigte Anmeldung bis 28. Mai an die Email-Adresse nötig. Alle Informationen bietet diese Einladungskarte im PDF-Format.



Das Denkmal wurde vom Künstlerduo Michael Elmgreen und Ingar Dragset

entworfen und auf Beschluss des Deutschen Bundestages gebaut. Es soll die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus ehren und zugleich "ein beständiges Zeichen gegen Intoleranz, Feindseligkeit und Ausgrenzung gegenüber Schwulen und Lesben setzen".

Das Denkmal erhält auch einen neuen Film

Ab dem 3. Juni wird im Sichtfeld des Beton-Quaders auch ein neuer Kurzfilm der israelischen Videokünstlerin Yael Bartana gezeigt. Das Konzept für den Clip hatte Anfang des Jahres in einem nicht öffentlichen Wettbewerb den Zuschlag eines internationalen Gutachtergremiums bekommen (queer.de berichtete). Details zum Inhalt wurden bislang nicht bekannt.



In den vergangenen zehn Jahren hatte der Denkmal-Clip immer wieder zu Irritationen geführt. Laut dem ursprünglichen Konzept von Elmgreen und Dragset wurde zunächst in Endlosschleife ein Kuss zwischen zwei Männern gezeigt. Dies führte zu Protesten von Frauenorganisationen. Noch vor seiner Einweihung startete unter anderem die Zeitschrift "Emma" eine Kampagne, damit auch lesbische Küsse im Mahnmal zu sehen sind (queer.de berichtete). Schließlich wurde ein entsprechender Clip mit gemischten Paaren gedreht, der dann von 2012 bis 2014 zu sehen war.



Danach wurde wieder der ursprüngliche rein männliche Film gezeigt. Anfang 2017 identifizierte allerdings ein Tourist aus Dänemark einen der beiden Männer als dänischen Nationalisten, der mehrfach mit rassistischen und sexistischen Äußerungen aufgefallen sein soll (queer.de berichtete). Zum Zeitpunkt des Filmdrehs soll sich der Mann noch nicht öffentlich menschenverachtend geäußert haben. Daraufhin wurde das Video erneut durch den schwul-lesbischen Clip ausgetauscht (queer.de berichtete). (cw)