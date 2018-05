Dunja Hayali erhält Bundesverdienstkreuz

Zuzan Berlin / flickr) Die Goldene Kamera hat Dunja Hayali schon – nächste Woche kommt das Bundesverdienstkreuz hinzu (Bild:

Kommende Woche wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiner (SPD) der lesbischen Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali das Bundesverdienstkreuz überreichen. Das gab das Bundespräsidialamt am Montag bekannt. Als eine von 24 Personen erhält sie den Orden am 22. Mai im Schloss Bellevue.



Grund für die Auszeichnung an die 43-Jährige ist ihr ehrenamtlicher Einsatz gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das Präsidialamt erwähnt dabei ihren Einsatz für die Aktion Störungsmelder on tour; unter dem Motto "Wir müssen reden. Über Nazis." diskutiert sie dabei mit Schülerinnen und Schülern über rechte Trends und trainiert Zivilcourage. Außerdem wurde ihre Unterstützung für die Initiative des Deutschen Fußball-Bundes gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt lobend erwähnt.



"Immer wieder macht Dunja Hayali zudem öffentlich, wie sie in sozialen Medien wegen ihrer Herkunft und ihres Engagements beleidigt und bedroht wird und wie sie dagegen vorgeht. Als Betroffene zeigt sie damit eindringlich, dass Hass in der politischen Auseinandersetzung nicht tatenlos hingenommen werden muss", heißt es in der Begründung der Auszeichnung.



eine kleine anfrage aus dem letzten jahrhundert?



ach ne. da steht 2018… #fail pic.twitter.com/crXEE3iVn8 Dunja Hayali (@dunjahayali) April 13, 2018 Twitter / dunjahayali | Hayali weist auch auf Twitter immer wieder auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Politik und Gesellschaft hin

Hayali, eine im nordrhein-westfälischen Datteln geborene Tochter irakischer Christen, ist inzwischen zu einem der bekanntesten ZDF-Gesichter geworden. Im April 2007 wurde sie Moderatorin der "Heute"-Nachrichten und Co-Moderatorin des "Heute-Journals", seit Oktober 2007 moderiert sie außerdem das "ZDF-Morgenmagazin", bei dem sie drei Jahre später zur Hauptmoderatorin aufstieg.



Seit 2015 übernimmt sie zudem im Sommer die Vertretung von "Maybrit Illner" am Donnerstagabend mit ihrer Sendung "ZDFdonnerstalk", die vergangenes Jahr in "Dunja Hayali" umbenannt wurde. Bereits vergangenen Herbst gab das ZDF bekannt, dass diese Sendung künftig nicht nur eine Sommerloch-Vertretung sein wird, sondern ab Juli regulär mittwochs um 22.45 Uhr ausgestrahlt wird. Letzten Monat wurde außerdem bekannt, dass Hayali ab August Moderatorin im ZDF-Dauerbrenner "Das aktuelle Sportstudio" wird (queer.de berichtete).



Für ihre journalistische Arbeit hat Hayali bereits diverse Auszeichnungen erhalten: So gewann sie 2016 die Goldenen Kamera in der Kategorie "Beste Information". Damals machte sie ihre Haltung mit den Worten deutlich: "Wenn Sie sich rassistisch äußern, dann sind Sie verdammt noch mal Rassist."



Geoutet hatte sich Hayali 2008, als sie erstmals über ihre damalige Freundin Mareike Arning, eine Sängerin der Band "Uschi's Orchester", sprach (queer.de berichtete). 2011 gab sie ihre Trennung bekannt und erklärte später, dass sie extrem darauf bedacht" sei, ihr Privatleben zu schützen. (dk)