Höcke will Schwule und Lesben nicht akzeptieren

Björn Höcke nennt als Feinde der deutschen Leitkultur unter anderem Muslime und heiratende Homosexuelle (Bild: Screenshot NOS)



Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hat am Dienstag in Erfurt ein 38-seitiges Positionspapier seiner Fraktion zur deutschen Leitkultur vorgestellt und dabei gegen Homosexuelle polemisiert. Einen Tag nach seinem ersten Auftritt bei der rassistischen Pegida-Demo in Dresden erklärte der Politiker bei einer Pressekonferenz, ein demokratischer Rechtsstaat könne sich durch die angebliche "Tyrannei der Werte" in einen "autoritären Gesinnungsstaat" verwandeln.



Der ehemalige Gymnasiallehrer fügte an: "Ein Beispiel: Homosexualität. Ist zweifellos zu tolerieren. Lateinisch: tolerare – ertragen! Selbstverständlich, was denn sonst. Aber: Homosexualität ist auf der Grundlage unserer Rechtsnorm nicht zu akzeptieren", so Höcke. "Akzeptieren ist eine positive, ein befürwortende Zuschreibung beispielsweise eines Zustandes! Das ist etwas, was in unseren Schulen schon angelegt wird, dass man also diese Sexualität, diese Homosexualität nicht nur als etwas Tolerierbares oder Notwendiges vermittelt, sondern als etwas, was sogar als exklusiv, als erstrebenswert suggeriert wird. Und da müssen wir als bürgerliche Partei sagen: Nein." Wenn der Staat eine Zukunft haben wolle, müsse man "natürlich die klassische Familie mit Kindern in das Zentrum unserer Wertevermittlung stellen".



Laut Höcke solle das Positionspapier identitätsstiftend für seine Parteifreunde im ganzen Land sein. Der 46-Jährige behauptete, dass es den Deutschen allgemein an Identität mangle, weswegen etwa die Grenzen nicht gegen Flüchtlinge geschützt werden würden. Durch den "massenhaften Import" von nicht-europäischen Ausländern werde das deutsche Sitten-, Werte- und Normengefüge kaputt gemacht.

Ehe für alle "torpediert" heterosexuelle Familien

Auch in dem Positionspapier wettert die Höcke-Fraktion gegen Homo- und Transsexuelle. In einem Kapitel mit dem sperrigen Titel "Leitkultur, Verfassungspatriotismus, Werte: Das Ungenügen von Abstraktionen" werden mehrere Begriffe wie "Offenheit", "(Bunte) Vielfalt" und "Mitmenschlichkeit" kritisiert, die "Ideologisierung und ideologische Neuschöpfung" zeigten.



In dem Papier beklagt Höcke die "tyrannische Durchsetzung" von Werten auch beim Thema "Gender". In dem Abschnitt wettert er nicht nur gegen "All Gender Toiletten", sondern erklärt auch, die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht schade heterosexuellen Familien mit Kindern: "'Gender' wird vor allem als Wertformel verwendet, um die traditionelle Familie (Vater, Mutter und ihre Kinder) zu torpedieren und einen familienpolitischen Relativismus zu installieren − etwa auf dem Wege der Durchsetzung einer 'Ehe für alle' oder des Adoptionsrechtes für homosexuelle Paare etc."



Höcke hat bereits wiederholt mit Attacken auf Schwule und Lesben für Schlagzeilen gesorgt. So warnte er etwa vor einem "perversen Zeitgeist", der es zulasse, dass über Homosexualität an Schulen gesprochen werde. Nach dem Urteil zum Dritten Geschlecht verglich er Intersexualität mit Schizophrenie und "Spinnerei" (queer.de berichtete). (dk)