Pornostar Rafael Alencar: Ich hatte Sex mit Patrick Swayze

Rafael Alencar prahlt im Interview von seinen sexuellen Errungenschaften

Heute, 09:05h,

Der seit dem Jahrtausendwechsel aus Dutzenden schwulen Pornofilmen bekannte brasilianische Darsteller Rafael Alencar hat in einem Interview mit dem Youtube-Kanal "iWantClips" behauptet, dass er mit dem 2009 verstorbenen Schauspieler und Sänger Patrick Swayze geschlafen habe. Im vom Porno-Regisseur Marc MacNamara in einem Whirlpool geführten Interview behauptete der inzwischen 39-Jährige, er habe mit mehreren Promis intime Stunden verbracht – nutzte dabei aber leicht veränderte Namen, "damit ich nicht verklagt werden kann".



"Ich habe es mit vielen Promis gemacht. Tote wie 'Matrick Swayze'. 'Matrick' war sehr nett. Alle bekannten Leute, von denen man nicht weiß, dass sie schwul sind, haben mich angerufen, weil sie nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden können. Sie können auch nicht in Clubs, Bars oder Restaurants gehen oder Dating-Apps benutzen. Also rufen sie mich an." Außerdem nannte er als weitere Sex-Partner "Mommy Hilfinger" und "Malvin Klein".

Direktlink | Hier das Video mit Rafael Alencar (rechts) – seine Name-Dropping-Prahlerei geht bei Minute 7 los

Zu Patrick Swayze gab es wiederholt Gerüchte über sein Schwulsein. Der in Texas geborene Schauspieler war allerdings von 1975 bis zu seinem Tod mit Lisa Niemi verheiratet.

Alencar geht in Porno-Rente

In dem Interview gab Alencar auch bekannt, dass er künftig nicht mehr für Pornofilme vor der Kamera stehen würde: "Ich bin sehr stolz auf alle Filme, die ich gedreht habe und bin glücklich für alles, was ich getan habe. Ich reise um die Welt und die Leute erkennen mich überall, egal, wo ich bin. In diesem Jahr werde ich aber in Porno-Rente gehen. Ich bin fertig." Er verriet auch, was er im Pornogeschäft am meisten bereue: dass er auch Hetero-Filme gedreht habe.



Patrick Swayze ist in den Achtzigerjahren vor allem durch den Kassenschlager "Dirty Dancing" bekannt geworden

Alencar drehte Filme für große Labels wie Kristen Bjorn, Falcon und Men.com. Sie trugen Titel wie "My Big Fucking Dick", "Prison Shower", "My Mom's New Husband" oder "The Art of Fucking". Für seine Leistungen wurde er mit Preisen überschüttet. So erhielt er 2010 den "Performer of the Year"-Award, das schwule Porno-Äquivalent für den Oscar als bester Hauptdarsteller. 2011 wurde er bei den "International Escort Awards" als "Escort of the Year" geehrt. (cw)