The Weather Girls kommen zum CSD München

Eine "große Sensation" vermeldeten die Veranstalter des CSD München am Pfingstmontag: The Weather Girls werden am Samstagabend, den 14. Juli als Höhepunkt des Pride-Bühnenprogramms auf dem Marienplatz auftreten und ihre größten Hits zum Besten geben. "Kaum jemand kommt um diese Hitmaschine herum, wenn es um Dance, Pop und Soul geht", heißt es in der Pressemitteilung.



Die Erfolgsgeschichte der Weather Girls geht zurück auf die ursprüngliche Formation Two Tons Of Fun, welche in den Siebzigern mit Izora Armstead und Martha Wash an den Start ging. Zunächst noch als Backgroundsängerinnen für Sylvester James kam ab 1980 der große Durchbruch mit einigen Singles. "Earth Can Be Just Like Heaven / Do You Wanna Boogie, Hunh?" erreichte dabei Platz zwei der Billboard Dance Music/Club Play Singles. Weltkarriere und internationale Berühmtheit kam nach der Aufnahme von "It's Raining Men" und der Umbenennung in The Weather Girls.

Erfolg in wechselnden Besetzungen

Ende der Achtzigerjahre entschied sich Martha Wash, als Solistin zu starten, doch sollte das der Karriere des Erfolgsduos keinen Abbruch tun: Izora Armstead gründete hierauf mit ihrer Tochter Dynelle ein Familienunternehmen, und sogleich ging mit dem Debüt-Familien-Album "Double Tons Of Fun" die Erfolgsgeschichte der Weather Girls weiter. Heute besteht das Duo aus der Tochter und Dorrey Lyles.



Seit nunmehr über 20 Jahren, zwar in wechselnden Besetzungen, aber mit konstanter Qualität sind die Powerfrauen auf den Bühnen der Welt zu Gast und begeistern mit kraftvollem Gesang, guter Laune und jeder Menge Stimmung. "'Totally Wild' wird es am CSD-Samstag werden, wenn die Weather Girls auf unserer Bühne stehen und mit ihrer Show den Marienplatz in eine riesengroße Tanzfläche verwandeln", schwärmen die CSD-Veranstalter.



Neben den Weather Girls treten beim diesjährigen CSD München unter anderem Horse McDonald (Schottland), Lydmor (Dänemark), Keye Katcher (Berlin), IZE (Mannheim) sowie Ecco DiLorenzo and his Innersoul (München) auf. (cw/pm)