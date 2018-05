Adam Rippon gewinnt "Let's Dance" USA

Heute, 15:20h, noch kein Kommentar

Adam Rippon konnte die 26. Staffel der US-Realityserie "Dancing with the Stars" gewinnen. In der vierteiligen Sendung, in der nur Sportstars teilnahmen, erreichte der amerikanische Eiskunstläfer mit Profitänzerin Jenna Johnson am Montagabend die meisten Publikumsstimmen. Auf dem zweiten Platz der ABC-Show landeten mit gleicher Punktzahl NFL-Spieler Josh Norman mit seiner Partnerin Sharna Burgess und die ehemalige Eiskunstläuferin Tonya Harding mit ihrem Partner Sasha Farber.

Direktlink | Das war der Siegerlauf von Adam Rippon und Jenna Johnson

Rippon ist der erste offen schwule Promi, der die US-Version von "Let's Dance" gewinnen konnte. Der jetzt 28-Jährige hatte sich 2015 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Für Schlagzeilen über sein Heimatland hinaus sorgte er vor wenigen Monaten bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, als er Vizepräsident Mike Pence, der auch Chef der US-Olympiadelegation war, wegen dessen homophober Haltung angriff. Auch wegen seines Gewinns der Bronzemedaille stieg Rippon zu einem der bekanntesten amerikanischen Wintersportler auf, der auch gerne einen Einblick in sein Privatleben erlaubt: Vergangenen Monat stellte er seinen Freund vor, den aus Finnland stammenden Immobilienhändler Jussi-Pekka Kajaala (queer.de berichtete).

Kein männlicher Partner für Rippon

Anders als von vielen gehofft trat Rippon allerdings bei "Dancing with the Stars" nicht mit einem männlichen Tänzer auf. In der US-Version der Tanzshow gab es – wie auch in der deutschen Version – noch nie ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar.



Ganz anders sah es in Österreich aus: In "Dancing Stars", der ORF-Version der Show, tanzte bereits 2011 der schwule Schauspieler und Moderator Alfons Haider mit einem Mann (queer.de berichtete). Bei zwölf teilnehmenden Paaren erreichten die beiden Männer Platz vier. Haiders Auftritt führte im konservativen Land zu einer homophoben Gegenreaktion. So zeigten sich auch Promis wie der frühere Rennfahrer Niki Lauda und der Ex-Fußballer Toni Polster empört über das tanzende Männerpaar. (dk)