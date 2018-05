SchwuZ Berlin sucht Abteilungsleitung Öffentlichkeitsarbeit

(Bild: Guido Woller)

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und fördert die Entfaltung schwuler Identitäten und aller, die sich für den Abbau einschränkender Kategorien einsetzen. Wir bieten an unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln mit über 260 Veranstaltungen im Jahr auf einer Bruttofläche von 1.600 m2 Raum für 1.200 Gäste. Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen, Bühnenprogramm oder Filmpräsentationen bauen wir aktuell unser Geschäftsfeld der Fremdvermietung aus. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. die Konzertreihe Berlin Live mit Acts wie u.a. Marc Almond, Bob Geldof, Faith No More, Eric Burdon, The Do, aber auch Highendveranstaltungen wie Filmpremieren des TV-Senders arte mit Jean Paul Gaultier oder die arte Berlinale Party.



Wir suchen Menschen, die unsere Unternehmenswerte teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation. Wir laden dich ein, dich mit uns zu engagieren und deine fachlichen Qualifikationen, beruflichen Erfahrungen und persönlichen Stärken einzubringen in den äußerst lebendigen und abwechslungsreichen gesellschaftspolitischen Prozess der Öffnung hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Aktuell suchen wir Bewerber*innen für folgende Position und möchten insbesondere auch Lesben, Trans* und InterPersonen, sowie Queers* of Color, Schwarze Queers*, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen mit Behinderung zu einer Bewerbung einladen.



Aktuell suchen wir:

Abteilungsleitung Öffentlichkeitsarbeit





Hauptaufgaben:

• Leitung der Abteilung bestehend aus den Bereichen Presse & Marketing

• Kontakt und Pflege zu allen unseren Medienpartner_innen

• Direkte Zusammenarbeit mit Geschaftsführung und Künstlerischer Leitung

• Verfassen von PR-Mitteilungen, Ubernahme der Medienkommunikation

• Content Management aller Social Media Kanale

• strategischer Ausbau unserer Mediennetzwerks und Entwicklung von PR-Konzepten

• Clipping/Medienbeobachtung

• PR-Betreuung bei Produktionen im SchwuZ sowie Interviewanfragen

• Beschwerdemanagement sowie Pflege und Ausbau unserer Termindatenbanken



Anforderungen:

• Kontaktfreudige, kreative, kommunikationsstarke und selbstandige Person

• Lust auf Entwicklung kreativer und erfolgreicher PR- und Marketingkonzepte

• Berufserfahrung im Bereich Marketing und/oder PR

• Kommunikations- und Verhandlungstalent in deutsch/englisch

• Fit in WordPress, Facebook Werbeanzeigenmanager, Content Management-Systemen

• Zielgruppenorientiertes Arbeiten für die queeren Szenen

• Verstandnis und Leidenschaft für die Berliner Club- und Partylandschaft



Perspektiven:

• Umfassende Einarbeitung

• Anstellung mit 30 Wochenstunden und einem Einstiegsgehalt von 1690,00 Euro brutto

• Stelle vorerst befristet für ein Jahr, Ubernahme in eine unbefristete Anstellung vorgesehen

• Freiraum eigene Ideen einzubringen

• Selbstandiges Arbeiten in einem engagierten und offenen Team



Prozedere:

Bewerbungsfrist: 06.06.2018

Bewerbung mit Lebenslauf per Mail als PDF an

Ansprechperson: Florian Winkler-Ohm