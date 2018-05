Transidentität kann im Gehirn gemessen werden

Bildarchiv Universität Bielefeld / flickr) Mit einem MRT kann man laut Dr. Julie Bakker auf die geschlechtliche Identität von Jugendlichen schließen (Bild:



Die Hirnaktivität und -struktur von Trans-Jugendlichen ist dem Geschlecht ähnlich, das der geschlechtlichen Identität der Personen entspricht. Zu diesem Ergebnis ist die Neurowissenschaftlerin Dr. Julie Bakker von der Universität in Lüttich gekommen, nachdem sie gemeinsam mit Forschern des von der Universität Amsterdam betriebenen Krankenhauses "VU Medisch Centrum" viele Bilder der Gehirne von transsexuellen Heranwachsenden mit Hilfe von Magnetresonanztomographien (MRT) gemacht und ausgewertet hatte. Insgesamt waren 160 junge Probandinnen und Probanden an der Studie beteiligt. Bakker stellte ihre Ergebnisse beim europäischen Endokrinologie-Kongress ECE 2018 am vergangenen Wochenende in Neapel vor.



In der Studie heißt es, dass "die Muster der Hirnaktivierung" in Trans-Jugendlichen fast identisch mit denen von cissexuellen Jugendlichen sei, die der jeweiligen geschlechtlichen Identität der Trans-Probanden entsprächen. Außerdem sei die Struktur etwa von Trans-Jungs denen von Cis-Jungs ähnlich, allerdings nicht identisch – hier wurden etwa die Volumen verschiedener Hirnregionen gemessen.



Bakker erklärte, dass noch mehr Untersuchungen notwendig seien, um das Phänomen besser zu verstehen. Man habe aber jetzt schon Beweise, dass "das Gehirn von jungen Menschen mit Geschlechtsidentitätsstörung […] die Hirn-Charakteristika ihres bevorzugten Geschlechts zeigen", so Bakker. Sie wolle nun die Rolle der Hormone während der Pubertät auf die Entwicklung des Gehirns untersuchen, um so die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. "Wir werden dann besser ausgerüstet sein, um diese jungen Menschen zu unterstützen, anstatt sie einfach zum Psychiater zu schicken."

Forscher auf der Suche nach dem "Ursprung der geschlechtlichen Unterschiede"

Die Studie solle dabei helfen, den "Ursprung der geschlechtlichen Unterschiede" im Gehirn zu erkennen, so Bakker. Dann könnten Mediziner nicht nur Trans-Menschen besser helfen, sondern eine Reihe von neurologischen Krankheiten wie Depressionen oder Alzheimer, die sich bei Männern und Frauen anders bemerkbar machen oder in einem Geschlecht häufiger vorkommen, besser behandeln.



Der Chef des britischen Verbandes von Experten in Fragen der Geschlechtsidentität, Dr. James Barrett, erklärte gegenüber "Newsweek", die Studie zeige auf, dass Transsexualität nicht nur ein frei wählbarer "Lebensstil" sei, wie von Trans-Gegnern oft behauptet, sondern biologische Ursachen habe. Barrett verglich Trans- und Cissexuelle mit Links- und Rechtshändern. "Man kann einen Linkshänder dazu bringen, mit der rechten Hand zu schreiben – und er kann das nach ein wenig Übung auch ganz gut. Aber am Ende bleibt er trotzdem ein Linkshänder." (dk)