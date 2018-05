"Safer Sex 3.0" im neuen Design

Heute, 08:37h,

Ginge es allein nach den Zahlen, könnten sie bei iwwit.de wohl einfach so weitermachen: Eine halbe Million Besucher waren nach Angaben der Deutschen AIDS-Hilfe 2017 auf der Seite von ICH WEISS WAS ICH TU (IWWIT) – fünfmal so viele wie 2014.



Aber auf diesem Erfolg ruhten sich die Kampagnenmacher nicht aus. Nach vier Jahren wurde es Zeit für einen Relaunch, der seit Donnerstag online ist: "Mit der neuen iwwit.de stellen wir Informationen und Fakten schneller bereit als bisher", erklärte Kampagnenleiter Tim Schomann.

Das Thema "Safer Sex 3.0" steht im Mittelpunkt

Auch inhaltlich wurde neu gestartet. Unter dem Motto "Safer Sex 3.0 – Mehr Safer. Mehr Sex. Du entscheidest." stehen nun die drei wichtigsten Schutzmöglichkeiten vor HIV – Kondom, Schutz durch Therapie und PrEP – gleichrangig nebeneinander. "Für Safer Sex gibt es heute mehr Möglichkeiten als noch vor 15 Jahren – ein Meilenstein in der HIV-Prävention", so Schomann: "Unsere neue Website steht für diesen Fortschritt."



Das Design ist nun wesentlich übersichtlicher. "Wir haben bei der Neukonzeption intensiv untersucht, auf welchen Wegen die Leute zu uns kommen und welche Angebote sie in welcher Reihenfolge nutzen", erklärte Manuel Hofmann, Projektleiter Internet: "Das, was für unsere Nutzer am wichtigsten ist, steht künftig im Vordergrund – und das sind zunächst Fakten rund um HIV und andere Geschlechtskrankheiten sowie Beratungsangebote, die wir unter anderem auf einer Onlinekarte direkt und schnell zugänglich machen."



80 Prozent der Nutzer greifen laut Hofmann über Mobilgeräte auf iwwit.de zu: "Mit dem Relaunch verbessern wir die mobile Nutzererfahrung auf der Seite deutlich", so der Projektleiter Internet.



Bewährte Inhalte neu sortiert



Acht zentrale Themenbereiche stehen auf der Website im Fokus: (1) HIV & Aids, (2) Leben mit HIV, (3) Safer Sex, (4) Geschlechtskrankheiten, (5) Hepatitis, (6) Testmöglichkeiten und Beratungsstellen, (7) Drogengebrauch sowie (8) Schwules Leben.



Unter der Rubrik "Events & Termine" finden die User jedes Jahr über 200 Veranstaltungen, auf denen ICH WEISS WAS ICH TU vor Ort präsent ist. Neben der Onlineplattform setzen die Aktivisten auch weiterhin auf die direkte Kommunikation vor Ort in Kooperation mit zahlreichen Partnerprojekten.



ICH WEISS WAS ICH TU wurde 2008 als Präventionskampagne der Deutschen AIDS-Hilfe für schwule Männer ins Leben gerufen. Das zehnjährige Jubiläum soll am 12. Oktober im Berliner SchwuZ gefeiert werden. (cw/pm)