Lesbenfrühlingstreffen grenzt sich gegen Rechts ab

"Lesben, hört die Signale – Lesbenfrühling 2018 in Göttingen!" – unter diesem Motto fand am vergangenen Pfingswochenede das diesjährige Lesbenfrühlingstreffen (LFT) erstmals im niedersächsischen Göttingen statt. Lesbenfrühlingstreffen gibt es seit 1974 jedes Jahr in einer anderen Stadt. Rund 800 Lesben trafen sich bei strahlendem Pfingstwetter, diskutierten, bildeten, feierten und vernetzten sich.



Die Stadt Göttingen begrüßte das LFT in der Stadt und hisste mit den Organisatorinnen die Regenbogenfahne vor dem Neuen Rathaus. Der Stadtrat griff den Frauen sogar noch mehr unter die Arme: Kurz vor dem Beginn der Veranstaltung fasste das Parlament den Beschluss, die Abfallgebühren für die Veranstaltung zu erlassen.



Kreisrätin Christel Wemheuer (Grüne) eröffnete als Schirmfrau am Samstagmorgen das LFT. Sie hatte entschieden, dass die Veranstaltung in den Berufsbildenden Schulen des Landkreises stattfinden darf. Das zweite Grußwort sprach Gabi Stummer vom Lesbenring.

Rechtspopulistinnen erhalten Teilnahmeverbot

Begleitet durch zwei Sambabands demonstrierten am Samstag rund 400 Teilnehmerinnen in der Göttinger Innenstadt unter dem Motto "Die Würde der Lesbe ist unantastbar" für ihr Recht auf Freiheit, Würde und Anerkennung weltweit. Konkret beschloss dazu das Abschlussplenum, zukünftig nicht nur wie bisher Faschistinnen, sondern auch Rechtsextremistinnen und Rechtspopulistinnen ausdrücklich die Teilnahme am LFT zu untersagen. Außerdem bildete sich ein neues Netzwerk "Lesben gegen rechts".



Tagsüber genossen die Teilnehmerinnen in den Berufsbildenden Schulen das reichhaltige Tagesprogramm mit rund 70 Workshops, Vorträgen, Lesungen, Filmen und Konzerten zu Themen aus Politik, lesbisch-feministischer Geschichte und aktuellen Fragestellungen. Auch Sport, Bewegung Tanz und sogar Clownerie standen auf dem Programm. In den Fluren der Schule bildete die für das LFT konzipierte Ausstellung lesbischer Künstlerinnen "Was uns bewegt" einen Rahmen.



Im Kulturhaus Musa wurde abends gefeiert: am Freitagabend gab es Kabarett mit Kordula Völker und Disco mit DJane Ajana auf der "LFT meets Göttingen"-Willkommensparty. Am Samstag folgten ein Kabarett von Sunna Huygen und die Schweizer Kultband Les Reines Prochaines, später feierten Lesben und ihre Freundinnen zur Musik von DJane Ilka. Am Sonntag spielte Lorraine Jordan Celtic Folk. Außerdem dabei: das RhythMusiKabarett von A-Quadrat sowie die DJanes Eléni und Gabi.



Rund 20 Lesben aus Göttingen und aus anderen deutschen Städten hatten das Treffen ein ganzes Jahr lang geplant und ehrenamtlich organisiert. Auch in diesem Jahr setzten sie auf Solidarität: Alle Kosten wurden unter allen geteilt. Jede zahlte den Preis, den sie sich leisten konnte. Dass das LFT für bewegungseingeschränkte Lesben unproblematisch zugänglich ist und Gebärdensprachdolmetscherinnen das Programm begleiten, gehört inzwischen zur Tradition.



Warum ist ein Lesbentreffen 2018 noch notwendig? Die Programmmitverantwortliche Susanne Bischoff antwortete so: "Auf dem LFT begegnen wir uns fernab der sozialen Medien und können unsere Differenzen feiern. Daraus wächst gegenseitiges Verständnis und Solidarität."

Nächste Treffen in Köln und Lüneburg

Nächstes Jahr zu Pfingsten kommt das LFT in die rheinische Metropole Köln. Für 2020 findet sich gerade ein Organisatorinnenteam in der Hansestadt Lüneburg bei Hamburg. In beiden Städten werden Mitorganisatorinnen gesucht. (pm/cw)