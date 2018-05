Neukölln: Männer homophob beleidigt und mit Steinen beworfen

Erneut wurden am Donnerstag Beamte zu einer mutmaßlich aus Homofeindlichkeit begangenen Tat nach Neukölln gerufen (Symbolbild: Polizei Berlin / Youtube)



Im Berliner Stadtteil Neukölln ist es am Donnerstag offenbar erneut zu einer Gewalttat aus Homophobie gekommen. Wie die Polizei am Freitag berichtet, wurden zwei Männer schwulenfeindlich beleidigt und anschließend mit Steinen beworfen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand seien die beiden Männer im Alter von 33 und 44 Jahren gegen 17.25 Uhr in der Mainzer Straße Ecke Boddinplatz unterwegs gewesen, als plötzlich drei Unbekannte auf sie zugekommen seien und sie zunächst lautstark homophob beleidigt hätten. Anschließend soll das Trio die Männer mit Kleinpflastersteinen beworfen haben. Die Würfe verfehlten ihr Ziel, hätten aber ein Toilettenhäuschen getroffen, welches dadurch beschädigt worden sei. Anschließend seien sie geflüchtet und zunächst entkommen.



Gegen 19 Uhr sei die Polizei von Zeugen des Angriffs erneut zum Boddinplatz gerufen worden, da diese einen der mutmaßlichen Täter wiedererkannt hätten. Die Polizisten stellten die Personalien des Verdächtigen fest und entließen den 18-Jährigen anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat alle weiteren Ermittlungen übernommen.



Weitere Angaben zu den Beteiligten machte die Polizei wie bei Erstmeldungen üblich zunächst nicht. Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI.

Mehrere Angriffe innerhalb weniger Wochen

Erst am letzten Freitag war in Neukölln ein 28-Jähriger, der mit seinem Ehemann auf der Richardstraße unterwegs war, von einem angetrunkenen Jugendlichen beleidigt und angegriffen worden (queer.de berichtete). Wenige Tage zuvor, am 11. Mai, hatten rund 1.000 Menschen speziell in Neukölln gegen homo- und transfeindliche Gewalt demonstriert (queer.de berichtete). Für diesen Samstag (26. Mai) hat die Bar Ludwig zusammen mit einigen Szenegrößen außerdem zu einem Tuntenspaziergang durch den Stadtteil aufgerufen (ab 18 Uhr von der Anzengruberstraße zum Hermannplatz).



Anlass für die Kundgebungen waren mehrere weitere Gewaltfälle in Neukölln: Am 5. Mai war eine 53-Jährige Transfrau an einer Bushaltestelle an der Sonnenallee von einem Unbekannten spontan angegriffen und mit Schlägen gegen den Kopf und einem Fußtritt gegen den Kehlkopf verletzt worden (queer.de berichtete). Mitte April war zudem ebenfalls auf der Sonnenallee ein 23-Jähriger aus einer Gruppe von rund 15 Personen beleidigt, angegriffen und mit Reizgas besprüht worden (queer.de berichtete). Ähnliche Vorfälle hatte es in Neukölln wie auch anderen Stadtteilen Berlins in den letzten Monaten immer wieder gegeben.



Laut einer vorläufigen Statistik der Berliner Polizei kam es im letzten Jahr in der ganzen Stadt zu insgesamt 161 angezeigten Taten im Bereich "sexuelle Orientierung"; die Statistik umfasst u.a. auch Beleidigungen und Propagandadelikte. Im Vorjahr waren es 164 Vorfälle, darunter 44 Gewalttaten (2015: 105/38, 2014: 80/26, 2013: 132/46). Die Tatorte lagen vorwiegend in den Bezirken Mitte, Schöneberg und Neukölln. Untersuchungen der Fälle zeigten sehr unterschiedliche Motive.



Das Überfalltelefon Maneo kam in seiner vor wenigen Tagen vorgestellten eigenen Statistik für das letzte Jahr auf 324 Fälle mit homo- oder transphobem Hintergrund, was einen Anstieg von zwölf Prozent bedeuten würde (queer.de berichtete). (nb/pm)