Grüner Fraktionschef outet sich als PrEP-Nutzer

Heute, 14:56h,

Ein mutiger und vorbildlicher Schritt: In einem Interview mit dem regionalen LGBTI-Magazin "Fresh" hat sich der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Arndt Klocke, als PrEP-Nutzer geoutet. Die umgangssprachlich "Pille zum Schutz vor HIV" genannte Präexpositionsprophylaxe schützt bei korrekter Einnahme ebenso wirksam vor einer Infektion wie ein Kondom, ist jedoch gesellschaftlich noch wenig akzeptiert und selbst in der schwulen Community nicht unumstritten.



"Für mich bedeutet PrEP nach über 25 Jahren gelebter schwuler Sexualität ein großes Stück Freiheit und Sicherheit", sagte der 47-Jährige in dem in der Juni-Ausgabe veröffentlichten Gespräch mit Chefredakteur Dietrich Dettmann. "Ich hatte zwar grundsätzlich kein Problem mit der Benutzung von Kondomen. Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo im Eifer des Gefechts Dinge passiert sind, die nicht ohne Risiko waren."



Oft genug sei er "mit schlechtem Gewissen und klopfendem Herzen" zum HIV-Test gegangen, meinte Klocke gegenüber "Fresh". "Irgendwie war ich solche Situationen schon längere Zeit leid, schließlich soll Sex schön und erfüllend sein."

Regelmäßige Check-ups beim Arzt



Klocke mit einer Ausgabe des queeren NRW-Magazins "Fresh" (Bild: Dietrich Dettmann / Fresh)

Er vertrage das Medikament gut und lasse sich regelmäßig checken, so der Kölner Grünen-Politiker weiter. Die PrEP sei ein großer medizinischer Fortschritt: "Die deutlich sinkenden HIV-Infektionszahlen in schwulen Hochburgen wie London, New York und San Francisco zeigen, wie sinnvoll der Einsatz dieses Präparats ist. Allerdings sollte der Preis noch weiter sinken, so dass sich auch Menschen mit geringerem Einkommen das Medikament leisten können."



Von der schwarz-gelben Landesregierung forderte Klocke, die PrEP in der gesundheitlichen Aufklärungsarbeit verstärkt zu bewerben. "Um die UN-Ziele zu erreichen, dass 2020 auch hierzulande niemand mehr an Aids erkrankt, ist auch in NRW noch viel zu tun", meinte er gegenüber "Fresh". Es gebe zudem noch zu wenige Beratungs- und Testmöglichkeiten im Bundesland.



Allerdings war auch Nordrhein-Westfalens frühere rot-grüne Landesregierung nicht unbedingt ein Vorreiter darin, Medikamente neben Kondomen als Baustein der Aids-Prävention zu verankern. Noch 2015 hatte die frühere grüne NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens die Aids-Hilfe-Aktion "Wir machen's ohne – Safer Sex durch HIV-Therapie" kritisiert. Die Kampagne wiege Personen in "falscher Sicherheit", behauptete Klockes Parteifreundin damals (queer.de berichtete). Die Wirkstoffe der PrEP sind auch Bestandteile der Medikamente, die bei Infizierten dafür sorgen, dass das HI-Virus nicht mehr nachgewiesen und übertragen werden kann.



Arndt Klocke ist seit 2010 Mitglied des NRW-Landtags. Nach der rot-grünen Wahlschlappe vom Mai 2017 wurde er gemeinsam mit seiner Kollegin Monika Düker zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Sein langjähriger Lebenspartner ist der Bundestagsabgeordnete und frühere Grünen-Landesvorsitzende Sven Lehmann. (mize)