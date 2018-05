Seniorentag: Ältere Lesben und Schwule fordern gesellschaftliche Teilhabe

Franz Müntefering (5.v.l.) und Klaus Nierhoff (3.v.r.) mit Vertretern älterer Schwuler und Lesben auf dem Deutschen Seniorentag (Bild: BISS e.V.)



Die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren e.V. (BISS) und der Dachverband Lesben und Alter e.V. haben am Dienstag auf dem Deutschen Seniorentag in Dortmund ein Positionspapier vorgestellt, in dem sie mehr Engagement für eine diskriminierungsfreie gesellschaftliche Teilhabe älterer Homosexueller fordern. Unterstützt wurden sie dabei von Franz Müntefering, der mehrere Jahre Fraktions- und Parteivorsitzender der Sozialdemokraten war. Müntefering ist seit Herbst 2015 Chef der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), der über 100 Verbände im Bereich der Seniorenarbeit angehören.



"Lesben und Schwule sind beim Deutschen Seniorentag in Dortmund mit dabei. Sie mischen sich ein und machen mit. Ich danke dem Dachverband Lesben und Alter und der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren für ihr Engagement", erklärte Müntefering.

Bessere Rahmenbedingungen für diskriminierungsfreies Altern gefordert

In dem Positionspapier rufen die beiden Verbände für ältere Homosexuelle die Verantwortlichen in Seniorenpolitik und Seniorenarbeit auf, an besseren Rahmenbedingungen für ein diskriminierungsfreies Altern von Lesben und Schwulen mitzuarbeiten. Wohlfahrtsorganisationen müssten daher besser mit LGBTI-Gruppen zusammenarbeiten. In der Seniorenarbeit müssten schwule Senioren und lesbische Seniorinnen "zielgruppenspezifisch" berücksichtigt werden, ebenso wie in der kommunalen Sozialplanung. Außerdem müssten Wohlfahrtsorganisationen für die Zielgruppe der älteren Lesben und Schwulen sensibilisiert werden. Auch die Landes- und Bundespolitik müsse diese Gruppe spezifisch fördern – so könne Diskriminierung im Alter abgebaut und das Engagement älterer Lesben und Schwuler in der Seniorenpolitik gefördert werden. Derzeit hätten insbesondere "heterosexuell lebende Menschen über 60 Jahre" nur wenig Erfahrung im Umgang mit Lesben und Schwulen.



Zu den Unterstützern dieser Projekte gehört auch "Lindenstraßen"-Schauspieler Klaus Nierhoff. Er würdigte auf dem Seniorentag die Leistungen der betroffenen Generation: "Die Generation der älteren Schwulen und Lesben, die sich seit den Zeiten der Frauen- und Schwulenbewegung für Gleichberechtigung einsetzt, steht für ein selbstbestimmtes, würdiges Bild des Altern. Darauf können wir stolz sein!" (pm/cw)