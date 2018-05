mancheck Berlin bietet Minijob für Displaybelieferung

manCheck ist das Vor-Ort-Projekt der Schwulenberatung Berlin

Heute, 13:44h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht ab dem nächstmöglichen Termin für



die Displaybelieferung eine Person (m/w/t*/i*) im Rahmen eines Minijobs (15 Stunden/monatlich).



Die LGBTIQ* Szene in Berlin ist eine der größten und spannendsten Europas, bestehend aus Berliner*innen, Zugezogenen mit und ohne Migrationserfahrung, Geflüchteten und Berlin-Besucher*innen. Die Angebote sind divers, facettenreich und innovativ. Genauso ist die Arbeit bei manCheck – dem Vorortarbeit-Projekt der Schwulenberatung Berlin. Auch hier bieten sich vielfältige Themen und Orte für Aktionen: manCheck reagiert dabei auf sich wandelnde und neue Herausforderungen mit der stetigen Weiterentwicklung von zielgruppenspezifischen und lebensstilakzeptierenden Handlungs- und Lösungsstrategien.



manCheck arbeitet mit einem Team von sechs hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden, kooperiert mit anderen Berliner HIV-Beratungsstellen und im Drogenbereich mit Organisationen wie fixpunkt e.V.. manCheck ist Teil der Initiative Drugchecking Berlin-Brandenburg, des Berliner Arbeitskreises HIV-Prävention mit und für Migrant_innen und fester Bestandteil des Facharbeitskreises Prävention für Schwule der Deutschen AIDS-Hilfe.



Deutschlandweit kooperiert manCheck mit ICH WEISS WAS ICH TU der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. und bildet mit anderen Präventionsprojekten in den "schwulen" Metropolen in Hamburg, München, Köln und Frankfurt einen Zusammenschluss. International arbeitet manCheck mit Terrence Higgins Trust und Lambda Warschau zusammen. manCheck kooperiert mit anderen Organisationen im Drogenbereich.



Aufgaben:

- Zusammenstellen von Informationsmaterialien für Infodisplays in Communityeinrichtungen (Bars, Kneipen, Diskotheken, Beratungsstellen u.a. ) nach Anleitung

- monatliches Auffüllen der Infodisplays mit Broschüren und Postkarten in aktuell fünf verschiedenen, bezirklichen Touren

- Rücknahme der ausgetauschten Materialien und Einsortieren in das Lager



Stellenanforderung:

- Führerschein Klasse III

- Kenntnisse von schwulen Lebenswelten

- Fähigkeit und Bereitschaft zum selbstständigen und eigenverantwortlichem Arbeiten



Weitere Info zur Stellenbeschreibung:

Rolf de Witt, Tel. 030 / 44 66 88 71 oder Mail



Aussagekräftige Bewerbung

bitte bis zum 17.06.2018 mailen an: (Stichwort: Bewerbung A3/2018/2)



Menschen von Menschen mit Migrations-/Fluchterfahrung sowie Menschen mit HIV sind sehr erwünscht.