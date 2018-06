Heute, 05:27h,

Am 2. Juni startet in Berlin die neunte Job- und Karrieremesse Sticks & Stones im SchwuZ und im Vollgutlager. Was 2009 mit zwölf Ausstellern Jahren begann, präsentiert sich am Samstag mit 80 kleinen Arbeitgebern, großen Konzernen und einem internationalen Speaker-Lineup in Neukölln.



Der Gründer von Europas größter LGBT-Job- und Karrieremesse Stuart B. Cameron hat für seine "Einhörner" in diesem Jahr eine besondere Message: "Ich möchte, dass ihr kündigt. Arbeitet nicht bei Unternehmen, die euch nicht wertschätzen. Die 'Ist mir egal, ob Du homo oder hetero bist'-Mentalität hat nichts mit Wertschätzung zu tun."



Denn bei der Sticks & Stones geht es seit neun Jahren um die Fragen, welche Unternehmen "stolze" Arbeitgeber sind und welche sich einfach nur diesen Stempel auf den Briefbogen und die Webseite packen. Wo sind die Ansprechpartner und Strukturen bei Unternehmen, an die Mitarbeiter sich im Problem- oder Konfliktfall wenden können? Wo sind die LGBT-Förderprogramme und Netzwerke?



Für den Wahlberliner Cameron ist der Ansprung der Aussteller zwar ein Grund zu feiern, aber auch nur ein Teilerfolg: "Zumindest sind wir noch nicht am Ziel, denn allein in Deutschland gibt es insgesamt 300 DAX-Unternehmen. Das Engagement für die Community ist also immer noch nicht selbstverständlich und noch nicht einmal jeder dritte queere Arbeitnehmer outet sich am Arbeitsplatz. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns", so der Messe-Gründer.

Gratis: Lebenslauf-Check, Bilder und Speed-Coaching



Messegründer Stuart B. Cameron (Bild: Philipp von Ostau)

Die Sticks & Stones richtet sich an Schüler, Studierende, Absolventen und Jobsuchende mit Berufserfahrung und ist dreigeteilt aufgebaut. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher die 80 Aussteller auf ihr queeres Engagement innerhalb des Unternehmens auf Herz und Nieren prüfen. Neben Gesprächen mit den Ausstellern können Teilnehmer auch kostenlose Bewerbungsfotos von sich machen lassen, sich von Karrierecoaches beraten lassen und in den Anzeigen an der SXS-Jobwall stöbern.



Um 12 Uhr beginnt der queere Kongressteil der Sticks & Stones, den das Messe-Team nach eigenen Aussagen noch einmal zugespitzt zusammengestellt hat: "Wir wollten einfach weg von den allgemeinen Themen. Unsere Speaker fokussieren sich in ihren Talks und auf Themen, die die individuellen Interessen der einzelnen Zielgruppen innerhalb der LGBT-Community diskutieren und aktuelle Arbeitssituation infrage stellen."



Safer Sexting und Homophobie im Büroalltag



Dazu gehört Andreas Klein, der im Vollgutlager auf der Bühne stehen wird. Wie deutsche Jugendliche mit heißen Schnappschüssen von sich selbst umgehen, hat Andreas Klein im Rahmen seiner Bachelorarbeit untersucht. Seine Ergebnisse dazu stellt er auf der Messe inklusive einer kleinen Spontan-Umfrage vor (queer.de berichtete).



Johannes Kram wird die wichtigsten Thesen aus seinem Buch "Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber…" über die "schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft" zusammenfassen. Dabei soll es auch über die teils heftigen Reaktionen nach Veröffentlichungsstart und die "besonders tückische" Alltagshomophobie im Berufsleben gehen (queer.de berichtete).



Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Um 22 Uhr öffnen sich dann die Türen des SchwuZ für die Sticks & Stones Aftershowparty "Don't let the sun go BUMP! on me". (cw)