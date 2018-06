Protestaktion gegen queere Jobmesse in Berlin

,

Die Berliner Initiative "No War" hat für Samstag zu einer Kundgebung gegen die Beteiligung der Bundeswehr sowie mehrerer anderer Unternehmen bei der LGBT-Karriere- und Jobmesse "Sticks & Stones" im Berliner Zentrum SchwuZ aufgerufen. "Wir finden es unerträglich, dass an einem von uns als alternativ und emanzipatorisch wahrgenommenen Ort wie dem SchwuZ Werbung für das Töten und Sterben von Menschen gemacht werden kann", erklärt die Organisation in ihrem Protest-Auruf.



Die Friedensaktivisten finden, dass die Bundeswehr "kein Arbeitgeber wie jeder andere" sei, weil das Töten von Menschen "nicht als normaler Beruf durchgehen" dürfe. "Die Bundeswehr drängt immer stärker in den öffentlichen Raum und sucht Nachwuchskräfte für ihre weltweiten Kriegseinsätze. Wir wollen keine Soldat*innen im SchwuZ und stellen uns gegen Militarisierung und Krieg!", so der Aufruf.



"No War" hat auch Vorbehalte gegen mehrere andere der 80 Teilnehmer an der Jobmesse. Genannt werden der Essener Konzern ThyssenKrupp, "der U-Boote an die Türkei liefert", sowie das Leverkusener Unternehmen Bayer. Auch der "reaktionäre" Axel-Springer-Verlag und das zu Foodora gehörende Berliner Unternehmen "Delivery Hero" sollten laut "No War" nicht auf "Sticks & Stones" auftreten dürfen.



Außerdem sind den Friedensaktivisten drei amerikanische Konzerne ein Dorn im Auge: die Unternehmensberatung McKinsey, der Technologie-Konzern-Google und der Brausehersteller Coca-Cola. Google werden "Überwachung und prekäre Jobs" vorgeworfen, Coca-Cola "die Ermordung von Gewerkschafter*innen in Kolumbien". Der Hintergrund: Eine kolumbianische Gewerkschaft hatte Coca-Cola 2001 in den USA auf 500 Millionen Dollar verklagt, weil drei Mitarbeiter, die sich gewerkschaftlich organisiert hatten, von Unbekannten umgebracht worden waren; der Konzern aus Atlanta wurde beschuldigt, Killer angeheuert zu haben – die Klage wurde allerdings abgewiesen. Dennoch gibt es immer wieder Kritik an den Arbeitsbedingungen von Coca-Cola in dem südamerikanischen Land.

"Sticks & Stones" will "über Jahre gewachsene homophobe Strukturen" aufbrechen

Die Karrieremesse, die das SchwuZ für die Veranstaltung angemietet hat, weist die Kritik von "No War" zurück. Auf Anfrage von queer.de erklärte Veranstalter Stuart Cameron, man werbe nicht "für Militarisierung und Krieg", sondern gebe LGBT-freundlichen Unternehmen eine Bühne. Natürlich könne man nicht alle Beschlüsse von Konzernen, wie die Lieferung von ThyssenKrupp-Waffen in die LGBTI-feindlichen Länder Türkei und Ägypten, gut heißen. Aber man könne "festgefahrene und über die Jahre gewachsene homophobe Strukturen doch nicht nur von außen aufbrechen", so "Sticks & Stones": "Es ist essenziell wichtig dabei auch die internen queeren Bewegungen zu unterstützen, die ihr Unternehmensumfeld tagtäglich von innen heraus verändern wollen."



Im Falle des Axel-Springer-Verlags, der sich dieses Jahr auch an einer homophoben Kampagne gegen Kitaaufklärung beteiligt hatte, gebe es etwa auch ein LGBTI-Netzwerk, das seit Jahren für eine "verbesserte queere Visibility" sorgt, "Anti-Diskriminierungsaktionen" koordiniert und LGBTI-Mitarbeiter berät. Hier sieht die Karrieremesse eine "steigende Bereitschaft und eine positive Entwicklung", so Cameron.



Die Messeveranstalter betonen, man akzeptiere natürlich, dass andere das Recht haben, dagegen zu demonstrieren; Inhaltlich über Arbeitgeber zu diskutieren sei "grundsätzlich richtig". Allerdings sollte dieses Gespräch "auf einer anderen Ebene erfolgen", so "Sticks & Stones". Das Anliegen der Jobmesse sei, darüber zu diskutieren, "wie wir ein offenes Unternehmensklima entwickeln".



Unterstützung für die Aktion gegen die queere Jobmesse kommt auch von der Gruppe Die Linke.Queer Berlin-Brandenburg, die den Demoaufruf auf ihrer Facebook-Seite weiter verbreitete.



"Sticks & Stones" findet am Samstag bereits zum neunten Mal statt. Die Messe richtet sich an Schüler, Studierende, Absolventen und Jobsuchende mit Berufserfahrung (queer.de berichtete). (dk)