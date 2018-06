Grindr-Vergewaltiger erhält Haftstrafe von 23 Jahren

Der Angeklagte hatte seine Grindr-Dates betäubt und verging sich dann an ihnen



Ein Strafgericht in der englischen Hafenstadt Portsmouth hat am Montag den 30-jährigen Sam A. wegen Vergewaltigung von vier Männern zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt. Der Angeklagte habe nach Aussagen von Experten seine Opfer mit einem Medikamentencocktail bestehend aus GHB ("Liquid Ecstasy"), dem Beruhigungsmittel Diazepam und dem Schlafmittel Zopiclon betäubt. Im dem Strafmaß sind auch zwei weitere versuchte Vergewaltigungen inbegriffen.



Laut der Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte drei seiner Vergewaltigungsopfer über die schwule Dating-App Grindr kennengelernt und einen weiteren Mann in einem Rugby-Club. Einer der vergewaltigten Männer sagte aus, dass er sich wegen der Medikamente kaum an den Kontakt mit dem Täter erinnern könne: "Wir küssten und dann wurde alles schwarz. Als nächstes erinnere ich mich daran, dass er hinter mir war und wir Sex hatten. Er war ziemlich energisch und ich erinnere mich, wie ich mich an einem Kissen festgehalten hatte und nur hinkriegen wollte, dass sich der Raum nicht mehr dreht. Dann wurde es wieder schwarz. Als ich erneut aufwachte, drückte er meinen Kopf auf seinen Penis." Der Student erklärte weiter, dass A. während der Vergewaltigung stets eine Pseudo-Bestätigung gesucht habe – so habe er wiederholt gesagt: "Ich liebe dich – liebst du mich auch?"



Ein anderes Opfer sagte aus, dass A. ihn mit der Behauptung, er leide an einer unheilbaren Krankheit, zu einem Treffen genötigt habe. Später hätten die beiden Männer gemeinsam Prosecco getrunken, worauf ihm seltsam geworden sei. Er habe mehrfach "Nein" gesagt, aber der Angeklagte habe darauf nicht reagiert.

Unter Schmerzen aufgewacht

Ein weiterer Mann erklärte vor Gericht, er habe von A. zwei Tabletten erhalten, die angeblich gegen Kopfschmerzen helfen. Danach habe seine Erinnerung ausgesetzt. Später sei er unter Schmerzen im Analbereich aufgewacht.



James Stewart, ein Sprecher der Polizei in der Grafschaft Hampshire, bezeichnete den Täter als "gefährlichen und manipulativen Mann", der seinen Opfern und deren Familien viel Schaden zugefügt habe. Der Fall habe nur aufgelöst werden können, weil viele der Opfer nicht geschwiegen hätten. "Ich hoffe, dass dieser Fall dazu führt, dass sich mehr Opfer sexueller Übergriffe bei uns melden", so Stewart. (cw)