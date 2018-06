Das schwulste Auto Europas ist erstmals ein Schwabe

Heute, 13:37h,

Seit inzwischen 2005 wählen die schwulen Autofans der französischen Organisation Ledorga den "European Gay Car of the Year". Dieses Jahr konnte erstmals Daimler den Preis einheimsen: Das schwulste Auto des Kontinents 2018 ist der Mercedes-Benz E-Klasse Coupé.



Für den Wettbewerb sind jedes Jahr alle Wagen qualifiziert, die im Vorjahr auf den Markt gekommen sind, unabhängig von ihrer Bauart. In den meisten Jahren haben die Ledorga-Mitglieder bisher sportliche Zweisitzer oder Cabrios zum Sieger gewählt. In den letzten beiden Jahren waren etwa der Fiat 124 Spider und der Mazda MX5 ganz oben – beide Wagen sind nur für zwei Insassen ausgelegt.



Deutsche Wagen waren bis dieses Jahr unter den schwulen Autofans nicht besonders beliebt: Unter den alt eingesessenen Marken hat bislang noch nie ein deutsches Auto gewinnen können. Immerhin wählte Ledorga die britische BMW-Tochter Mini 2005 und 2013 zum schwulsten Wagen des Jahres.

Kostenpunkt: mindestens 46.000 Euro

Der diesjährige Gewinner, für den man in der billigsten Ausführung laut der unverbindlichen Preisempfehlung mindestens 46.000 Euro ausgeben muss, ist bislang von Auto-Fachmagazinen wohlwollend aufgenommen worden. Der Anbieter aus Stuttgart lobt auf seiner Firmen-Website vor allem das Design: "Es verkörpert modernen Stil und elegante Sportlichkeit. Dank perfekter Proportionen und athletischer Stilelemente macht das E-Klasse Coupé Blicke unabwendbar – und das mit unaufdringlicher Grazie", so der Autobauer.



Die Daimler AG gilt auch als LGBTI-freundliche Firma, die etwa 2013 mit dem vom Völklinger Kreis vergebenen Max-Spohr-Preis ausgezeichnet wurde (queer.de berichtete).

Direktlink | Das Fachmagazin "auto motor und sport" testet den schwulen Favoriten

Alle "Gay Cars of the Year"



2018: Mercedes-Benz E-Klasse Coupé

2017: Fiat 124 Spider

2016: Mazda MX5

2015: Ford Mustang

2014: Citroën DS3 Cabriolet

2013: Mini Roadster

2012: Citroën DS4

2011: Peugeot RCZ

2010: Fiat 500 Cabriolet

2009: Alfa Romeo Mito

2008: Fiat 500

2007: Alfa Romeo Spider

2006: Aston Martin DB9 Volante

2005: Mini Cabriolet