Schwulenberatung Berlin sucht Sozialbetreuer*in

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die LSBTI* Not- und Gemeinschaftsunterkunft in Berlin-Treptow eine*n



Sozialbetreuer*in Teilzeit (30 Std).



Aufgaben u.a.:

- Einführung bei Aufnahme neuer Bewohner*innen

- Niedrigschwellige Betreuung und Bedarfsermittlung

- Informationsvermittlung, Unterstützung bei Ausfüllen von Formularen

- Weitervermittlung an in- und externe Beratungs- und Freizeitangebote und die Weiterverfolgung von Prozessen (Lotsenfunktion für Bewohner*innen)

- Regelung zwischenmenschlicher Konflikte des Zusammenlebens

- Regelung der täglichen Abläufe in der Unterkunft, einschließlich Einhaltung der Hausordnung

- Sprachmittlung für Kolleg*innen



Voraussetzungen:

- Deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

- Arabisch, Farsi und/oder Russisch Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

- hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eigenverantwortliche, systematische und effiziente Arbeitsweise

- teamfähig, engagiert und flexibel

- Relevanter Abschluss oder Bereitschaft eine sozialpädagogische Basisqualifikation nebenberuflich zu erlangen

- Sicherer Umgang mit MS Office



Erwünscht:

- Relevante Berufs-/Praxiserfahrung im sozialen/ sozialpädagogischen Bereich

- Einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

- Erfahrungen in Konfliktmanagement

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- Eigene Migrations- oder Fluchterfahrung

- Interkulturelle/Diversity Kompetenz

- Sprachkenntnisse in Englisch



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte bis zum 24. Juni 2018 mit Kennwort A3/2018/4 per E-mail oder per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Die Bewerbungsgespräche finden am Dienstag, den 3. Juli 2018 statt.



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden: .

JOB OFFER

Schwulenberatung Berlin is seeking for the LGBTI refugee house in Berlin -Treptow at the earliest possible date:



A social worker in part time (30 hours)



Duties and responsibilities:

- Introducing of accomodation for new residents

- Accessible assistance and assessment of demand

- Information brokering, assistance with filling in schedules

- Further mediation to internal and external counselling and leisure opportunities and follow-up procedures (pilot function for the residents)

- Regulation interpersonal conflicts of living together

- Regulation of daily procedures in the refugee house including obsersing house roules

- Interpreting for colleagues



Requirements:

- German language (B2 or more)

- Arabic and/or Farsi language skills (B2 or more)

- excellent social skills

. strong communication skills

- a thorough, methodical and effective way of working

- Reliable and self dependent working

- Team-minded, conflict capabel, engaged and flexible

- Undergraduate degree or willingness for optaining a social basic graduation in part time

- Excellent MS office skills



Requested:

- Undergraduate professional and practical experiences in social field

- Relevant experiences in the work with refugees

- Experience in conflict management

- LGBTI affilliation

- Own experience of migration or refuge

- Intercultural/diversity skills

- English and other languages



Significant applications

till June 24th, 2018 with code A3/2018/4 via e-mail to or via mail to: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin.



The job interviews will be on July, 3rd, 2018.



If you have any questions please contact Stephan Jäkel: .