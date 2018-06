Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe



,

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera versucht die Berliner Polizei, einen mutmaßlichen Schläger ausfindig zu machen, der offenbar aus Hass auf Homosexuelle auf einen Mann losgegangen war. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, hatten sich die Tat bereits in den frühen Morgenstunden des 30. Januar diesen Jahres ereignet. Der Gesuchte habe an jenem Dienstagmorgen einen 30-Jährigen im Ortsteil Kreuzberg attackiert.



Der Angegriffene sagte aus, dass er gegen 5 Uhr gemeinsam mit dem Unbekannten eine Bar in der Oranienstraße verlassen habe. Anschließend habe der Gesuchte sein späteres Opfer über ein Brachgelände in der Skalitzer Straße geführt. Dort soll er ihn unvermittelt mit Fäusten gegen den Kopf geschlagen und gegen die Beine getreten haben. Während des Angriffs habe der Unbekannte sein Opfer homophob beleidigt.



Die Polizei veröffentlichte diese vier Bilder des mutmaßlichen Täters (Bild: Polizei Berlin)

Nach dem Angriff seien beide Männer gemeinsam in Richtung U-Bahnhof Kottbusser Tor gegangen, wo der 30-Jährige leicht verletzt gegen 5.44 Uhr mit der U-Bahn davonfuhr und der Tatverdächtige auf dem Bahnsteig zurückblieb.



Der Gesuchte ist ungefähr 38 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er hat dunkle Haare und trug am Tattag einen Vollbart.



Die Ermittler fragen, wer den abgebildeten Mann kennt und Angaben zu seiner Identität und zu seinem Aufenthaltsort machen kann. Außerdem werden Zeugen der Tat gesucht. Mit sachdienlichen Hinweisen kann man sich an das Landeskriminalamt Berlin am Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953124, per E-Mail an oder jede andere Polizeidienststelle wenden. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (pm/dk)