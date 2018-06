Alice Schwarzer hat Freundin geheiratet

Manfred Werner / wikipedia) Alice Schwarzer ist im Hafen der Ehe angekommen – Details zu ihrer Hochzeit verrät sie aber nicht (Bild:

Heute, 11:01h,

Alice Schwarzer hat am vergangenen Samstag die knapp 20 Jahre jüngere Fotografin Bettina Flitner geheiratet. Das bestätigte die 75-jährige Frauenrechtlerin am Donnerstag auf ihrer Website: "Meine langjährige Lebensgefährtin, die Fotografin Bettina Flitner, und ich haben am 2. Juni 2018 geheiratet", schreibt Schwarzer knapp. Weitere Angaben macht die in Köln lebende Herausgeberin der Zeitschrift "Emma" nicht.



Bislang war nicht öffentlich bekannt gewesen, dass Schwarzer und Flitner ein Paar sind. Die beiden Frauen arbeiten aber schon lange zusammen und haben unter anderem drei Bücher gemeinsam herausgebracht – Schwarzer verfasste die Texte, Flitner lieferte die Fotos. 2004 erschien das Buch "Frauen mit Visionen", in dem 48 Europäerinnnen, "die ihre Visionen konsequent verfolgen, die Mut haben und Mut machen" porträtiert wurden. 2012 kam der Fotoband "Reisen in Burma" heraus; diesen Februar veröffentlichten Schwarzer und Flitner "Meine algerische Familie", in der Schwarzer über ihre Freundschaft zu einer Familie in dem nordafrikanischen Land erzählt.



Hps-poll reserv-art.de / wikipedia Bettina Flitner veröffentlichte seit knapp 30 Jahren viele Arbeiten und Fotobände, darunter etwa Porträts von Spitzen-Wissenschaftlerinnen ("Frauen, die forschen") Bild:

"Wir sind ein offenes Paar, aber kein öffentliches"

Ihr Privatleben hat Schwarzer, die für ihren Einsatz für Frauenrechte mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden war, bislang in der Öffentlichkeit abgeschirmt. Über ihre sexuelle Orientierung sprach sie bis vor wenigen Jahren nicht öffentlich. Erst in ihrer 2011 veröffentlichten Biografie "Lebenslauf" schrieb sie: "Eine Liebesbeziehung wie die mit Bruno gehe ich erst elf Jahre später ein. Diesmal mit einer Frau." Weiter heißt es in dem Buch: "Wir sind ein offenes Paar, aber kein öffentliches. Und so wird es bleiben" (queer.de berichtete).



Bereits im Jahr 1991 hatte der Schwulenaktivist Rosa von Praunheim Schwarzer geoutet – neben anderen Personen wie Alfred Biolek oder Patrick Lindner (queer.de berichtete). Schwarzer missbilligte das unfreiwillige Outing.



Für politische Debatten in der LGBTI-Community sorgte Schwarzer unter anderem, als sie in ihrem Magazin "Emma" dagegen protestierte, dass im Mahnmal für homosexuelle Nazi-Opfer in Berlin nur ein schwuler Filmkuss gezeigt wird, aber kein lesbischer. Das Magazin agitierte deshalb 2010 gegen "schwule Lobbyisten", die das Gedenken an lesbische Opfer des Nationalsozialismus verhindern wollten (queer.de berichtete). (dk)