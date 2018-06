HIV-Selbsttest bald in Deutschland erhältlich

Heute, 09:49h,

Das Bundesgesundheitsministerium will ein Gesetz erlassen, das ab Herbst HIV-Selbsttests auch in Deutschland frei verkäuflich für jedermann zugänglich macht. Dies berichtet die Funke-Mediengruppe unter Berufung auf das Ministerium; ein entsprechender Referentenentwurf zur Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung werde am Freitag an Länder und Verbände zur Abstimmung geschickt.



"Der HIV-Selbsttest ist ein Meilenstein beim Kampf gegen Aids. Er kann auch jene erreichen, die sich sonst nicht testen lassen würden", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Blatt. HIV-Schnelltests dürfen in Deutschland bislang nur an Ärzte, Krankenhäuser, Gesundheitsämter, medizinische Laboratorien oder Beratungsstellen abgegeben werden – doch viele Menschen scheuen den entsprechenden Schritt der Kontaktaufnahme.



Jens Spahn leitet seit März das Gesundheitsministerium (Bild: BMG)

"Schätzungsweise 13.000 Menschen in Deutschland wissen nicht von ihrer HIV-Infektion", warnte Spahn unter Berufungen auf Schätzungen des Robert-Koch-Instituts. "Je früher Betroffene die Diagnose HIV kennen, desto früher können sie gut behandelt werden. Und andere haben bei Unsicherheit die Chance auf schnelle Gewissheit, nicht infiziert zu sein."



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt seit 2016 den Einsatz von HIV-Selbsttest als zusätzliches Angebot. Bei Gesprächen des Ministeriums mit Experten aus der Ärzteschaft, den Ländern, des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Selbsthilfe-Organisationen hatten sich diese im letzten Sommer für die Freigabe der Tests ausgesprochen.

"Wichtiger Fortschritt"

"Die Einführung des HIV-Selbsttests ist ein wichtiger Fortschritt", betonte Sylvia Urban vom Vorstand der Deutschen Aids-Hilfe. "Sie wird dazu beitragen, dass mehr Menschen möglichst früh von ihrer HIV-Infektion erfahren und eine Therapie in Anspruch nehmen können. Das verhindert Aids-Erkrankungen und weitere HIV-Übertragungen."



Den HIV-Test selbst zu Hause durchführen zu können, kann die Hemmschwelle senken, so die DAH. Manche Menschen scheuen sich, in einer Arztpraxis, im Gesundheitsamt oder in einem Checkpoint der Aidshilfe danach zu fragen. Gründe können zum Beispiel Scham oder Angst vor einer negativen Bewertung ihres sexuellen Verhaltens sein. Andere Menschen würden den Test vor sich her schieben. Wenn sie den Selbsttest einfach in der Apotheke, der Drogerie oder im Online-Handel kaufen können, kann das motivieren, sich früher oder häufiger auf HIV zu testen.



Gängige HIV-Heimtests aus Frankreich und den Niederlanden. Bereits jetzt kann man Tests aus dem EU-Ausland online bestellen, die aber vom Zoll abgefangen werden können. Über die verschiedenen Angebote sollte man sich vorab gut informieren, rät die Aids-Hilfe. In Deutschland sollen nur Tests zugelassen werden, die einfach und sicher sind (Bild: nb)

Schätzungen zufolge wird der Test zwischen 20 und 50 Euro kosten, ggf. plus Versand. Die Schnelltests von Ämtern oder Beratungsstellen sind oft günstiger oder kostenlos.



Je früher, desto besser



"Heute ist klar: Je früher man von seiner HIV-Infektion erfährt, desto besser", so Urban. "Wer rechtzeitig behandelt wird, hat eine fast normale Lebenserwartung und kann leben wie andere Menschen auch. Es lohnt sich, Bescheid zu wissen!"



Die gängigen Tests prüfen auf das Vorhandensein von HIV-Antikörpern und gelten, ab rund zwölf Wochen nach einer Ansteckung, als zuverlässig. Ein HIV-Test empfiehlt sich immer, wenn eine Übertragung stattgefunden haben könnte. Schwulen Männern empfiehlt die Deutsche Aids-Hilfe einen jährlichen Routine-Check, da sie statistisch ein höheres Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren.



Begleitende (anonyme) Beratung durch Angebote der Aidshilfen ist persönlich, telefonisch und per E-Mail sowie für schwule Männer auch im Live-Chat möglich. (nb/pm)