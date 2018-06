Warschau: Der Regenbogen ist zurück

Kurz nach 22 Uhr war es soweit: Warschau hat wieder einen Regenbogen. Leider nur für eine Nacht. (Bild: Joanna_Makosa / twitter



Pünktlich zum Warschauer CSD am Samstag ist am Freitagabend ein Wahrzeichen der Vielfalt und der Akzeptanz zurück nach Warschau gekehrt: Seit Freitagabend erstreckt sich ein großes Regenbogen-Hologramm über den Erlöserplatz.



Das Symbol zur "Equality Parade" ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mehrerer LGBTI-Organisationen mit der queer-freundlichen US-Eiscremefirma Ben & Jerry's, die das Spektakel finanziert und auch – zu in Polen noch durchaus gewagter und mit positiver Botschaft besetzter – PR nutzt.



Am gleichen pittoresken wie tags und nachts belebten Platz im Süden der Warschauer Innenstadt hatte zwischen 2012 bis 2015 ein 26 Meter breiter und bis zu neun Meter hoher Bogen mit künstlichen Blumen gestanden. Der neue Regenbogen, der gesprenkeltes Wasser beleuchtet, hat in etwa die gleiche Größe und gleiche Position.



Der ursprüngliche Regenbogen war als Zeichen für ein weltoffenens Polen für die EU-Ratspräsidentschaft des Landes im Jahr 2011 erstellt und ursprünglich in Brüssel aufgestellt worden. Am späteren Standort, umrundet von Cafés und Kneipen mit teils gemischtem Publikum sowie der Erlöserkirche, wurde er schnell ein Zeichen eines modernen, bunteren Warschaus wie auch der LGBT-Bewegung.

Das gefiel nicht jedem: Mehrfach wurde das Projekt angezündet und teilweise zerstört. Als Nationalisten den Regenbogen am Nationalfeiertag 2013 abfackelten, gingen die Bilder davon um die Welt (queer.de berichtete). Weniger wurde vermeldet, wie sich wenige Tage später Tausende zu einem Kiss-In versammelten (queer.de berichtete) oder wie die Stadtverwaltung mehrfach Geld ausgab, um das Kunstobjekt wieder herzurichten.







Im Herbst 2015 wurde das bereits ursprünglich zeitlich begrenzte Projekt dann endgültig abgebaut – unter einem größeren Abschied der Bewohner und der Szene (queer.de berichtete).

In den letzten Tagen folgten dann Gerüchte und Wünsche über eine Wiederbelebung des Projekts – der große Regenbogen scheint angesichts der aktuellen Regierung dringender denn je. Die Aktion wird aber nur eine Nacht andauern. Doch, wie die an der Aktion beteiligte Organisation "Milosc Nie Wyklucza" ("Liebe schließt niemanden aus") betont: Die neue Version ist nun unzerstörbar. "Das ist wie die Liebe. Oder wie die LGBT+-Community, die trotz Widrigkeiten stärker wird".



"In seiner neuen Version wird der Regenbogen erneut ein universelles Symbol für Warschau sein: hübsch, vielfältig, voller Liebe, Frieden, Toleranz und den Rechten von LGBTI", meint Ola Muzinska von "Milosc Nie Wyklucza". Mit der Regenbogenaktion beginne man eine größere Kampagne, um auf die Rechte und Nöte der LGBTI-Community hinzuweisen, speziell auf die Ehe für alle. "Unsere Botschaft ist Liebe, und Liebe ist einfach Liebe", so Muzinska. "In den nächsten Jahren möchten wir die meisten Menschen davon überzeugen".



Gigantyczny tczowy billboard pojawi si dzisiaj w centrum Warszawy! Tak Netfilx angauje si w Parad Równoci! #paradarownosci #paradarownosci2018 pic.twitter.com/aY6b0VBrvx KPH (@KPH_official) June 8, 2018 Twitter / KPH_official | Auch Netflix setzt in Warschau seit Freitag ein Zeichen und ist mit einem Wagen bei der Pride-Demo dabei

Zum Warschauer CSD, der nach anfänglichen Gegenprotesten inzwischen als große und erfolgreiche Bewegung gilt, werden am Samstag zehntausende Menschen erwartet. Im letzten Jahr hatte die Polizei dem "Marsch der Gleichberechtigung" mit einer Rekordbeteiligung von 50.000 Menschen den Weg vor einigen nationalistischen Gegendemonstranten freigeräumt.