Im Bett mit dem Einbrecher

Tom, ein verschlossener junger Mann, hat zwei ungewöhnliche Hobbies: Er sammelt Tiermasken und bricht mit seinem Kumpel regelmäßig in fremde Wohnungen ein, um sie auszurauben. Bei einem Einbruch steht er plötzlich vor dem Bett des schlafenden Lars. Tom kann sich noch unbemerkt aus der Wohnung stehlen, doch ab diesem Moment ist er von dem attraktiven Geschichtsdozenten wie magisch angezogen. Er beginnt Lars heimlich zu beobachten und zu verfolgen.



Die Edition Salzgeber hat "Jahr des Tigers auf DVD veröffentlicht

Gleichzeitig entwickelt Tom eine zweite Obsession zu einem Motorradfahrer, der ihm immer wieder in der Stadt begegnet. Nach und nach verirrt er sich in seinem eigenen Versteckspiel, in dem Fantasie und Wirklichkeit bald nicht mehr klar zu trennen sind. Bis Lars seinem Beobachter auf die Schliche kommt…



Regisseur Tor Iben ("Wo willst du hin, Habibi?") legt seinen neuen Film "Jahr des Tigers" als ein raffiniertes Labyrinth der Leidenschaften an, in dem Tom bei seiner Suche nach Liebe und Sex immer wieder Türen aufstößt, die in die Vergangenheit schwuler Geschichte weisen. Dazu hat Iben komplett an Originalschauplätzen in Berlin gedreht: an Orten schwuler Geschichte und Identität wie den Cruising-Bereichen des Tiergartens, im Schwulen Museum und der Szenebar "Ficken 3000".



"Jahr des Tigers" ist ein lustvoll-historischer Film, der in und mit queerer Berliner Gegenwart spielt. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zur DVD



Jahr des Tigers. Drama. Deutschland 2017. Regie: Tor Iben. Darsteller: Alexander Tsypilev, Julien Lickert, Michael Del Coco, Patrick G. Boll, Astrid Kohrs, Eva Nürnberg, Joko Koma. Laufzeit: 85 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Untertitel: keine. FSK 16. Edition Salzgeber.