Holger Arppe: Verheiratete AfD-Parteifreunde gingen in den Puff

Da war die Welt für die AfD noch in Ordnung: Holger Arppe auf einer Parteiveranstaltung im Jahr 2015

Vergangene Woche hatte das Schiedsgericht der AfD in Mecklenburg-Vorpommern ihren Ex-Landesparteichef Holger Arppe ausgeschlossen, jetzt keilt der offen schwule 45-Jährige zurück: Auf seiner Homepage veröffentlichte Arppe am Montag unter der Überschrift "Jahrmarkt der Heucheleien" einen Text, in dem er seinen früheren Fraktionskollegen vorwarf, vergangenes Jahr in ein Bordell gegangen zu sein und sich dabei unter anderem rassistisch geäußert zu haben.



Konkret schrieb Arppe: "Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich im vergangenen Frühsommer nach einem guten Abendessen ahnungslos einer Gruppe von Fraktionskollegen angeschlossen und wären plötzlich in einem bekannten Schweriner Bordell gelandet, wo vor allem junge Brasilianerinnen ihre Dienste anbieten. Für mich als homosexuell empfindender Mann war das ein eher ungewohnter Ort, um den versprochenen Absacker zu genießen."



Bei der angeblichen AfD-Exkursion seien auch "verheiratete Familienpolitiker und -väter" anwesend gewesen, hätten "ein paar Pillen" eingeworfen und seien "zweifelhaften Vergnügungen" nachgegangen. Einer der Abgeordneten hätte zudem gesagt, "dass er 'eigentlich keine dreckigen Negerfotzen ficken würde'".



Auf Arppes Homepage prangt zwar noch das Parteilogo der AfD, aber der 2016 in den Landtag eingezogene Politiker ist nach den Äußerungen in der AfD-Fraktion MeckPomm alles andere als beliebt (Bild: Holgerarppe.de)

Die Äußerungen sind offenbar eine Retourkutsche, weil die Ursache für seinen Parteiausschluss ihm zugeschriebene rassistische Äußerungen waren, die von AfD-Politikern als parteischädigend kritisiert worden waren. Arppe ist im Mai wegen Volksverhetzung sogar zu einer Geldstrafe in Höhe von 9.000 Euro verurteilt worden (queer.de berichtete). Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen weiterer mutmaßlicher Chat-Äußerungen des Politikers aus dem vergangenen Jahr; darin soll er zur Gewalt gegen politische Gegner aufgerufen und kinderpornografische Fantasien ("So'n schönes zehnjähriges Poloch ist sicher schön eng") verbreitet haben. Der Landtagsabgeordnete weist die Autorenschaft allerdings empört zurück.

AfD-Politiker dementieren Puff-Besuch

Gegenüber der Presse weist die AfD-Landtagsfraktion die Vorwürfe ihres Ex-Chefs empört zurück. "Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Solch einen Abend hat es nie gegeben", behauptete ein nicht namentlich genannter Parlamentarier gegenüber der HAZ. Ein anderer erklärte, es handle sich um einen "Rachefeldzug", und mutmaßte, dass Arppe bei dem Parteiausschlussverfahren zurückschlagen wolle. Der von Arppe Beschuldigte sei ein wichtiger Zeuge zu den Chats.



Arppe beharrte aber auch am Dienstag auf seiner Darstellung. Er werde diese auch unter Eid wiederholen, beteuerte der Abgeordnete. (dk)