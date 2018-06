Berliner Aids-Hilfe und Schwulenberatung Berlin suchen ärztliche Leitung

Heute, 15:42h, noch kein Kommentar

Berliner Aids-Hilfe und Schwulenberatung Berlin suchen für ihr Kooperationsprojekt "Checkpoint" eine



ärztliche Leitung in Teilzeit (50%).



Im Rahmen der Fast Track City Initiative Berlins entsteht im Herbst 2018 unter Vorbehalt der Zustimmung des LaGeSo ein niedrigschwelliger Checkpoint für MSM* mit/ohne Drogenkonsum, mit ohne Migrations-/Fluchterfahrung. Der Checkpoint ist ein Kooperationsprojekt von u.a. Berliner Aids-Hilfe, Schwulenberatung Berlin DAGNÄ und niedergelassenen Ärzten in der HIV-Versorgung. Neben psychosozialer Beratung, Test auf HIV/STI/Hepatitiden wird auch medizinische Behandlung inklusive PrEP und PEP an 6-7 Tagen/Woche angeboten werden.



Ihre Aufgaben u.a.:

- Paritätische Leitung des Checkpoints zusammen mit einer psychosozialen Leitung

- Verantwortung für die Koordination der ärztlichen und medizinischen Arbeitsabläufe im Checkpoint

- Mitwirkung bei Konzepterstellung, dessen Weiterentwicklung und Zuwendungsanträge unter Einbindung der Kooperationspartner

- Verantwortung für die Koordination der Konzeptumsetzung im medizinischen Bereich

- Verantwortung für Berichtswesen und Statistik

- Mitwirkung beim Sachbericht

- Mitwirkung bei der Personalauswahl des medizinischen Bereichs

- Außenvertretung des Checkpoints zusammen mit der psychosozialen Leitung



Voraussetzungen:

- Facharzt Allgemeinmedizin oder Innere Medizin

- langjährige Erfahrung in der Behandlung von Menschen mit chronischen Infektionskrankheiten

- Gute und aktuelle Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Drogenkonsum

- hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eigenverantwortliche, systematische und effiziente Arbeitsweise

- sehr gute Kenntnisse in Office-Anwendungen

- Sprachkenntnisse in Deutsch (C1 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

- teamfähig, engagiert und flexibel

- Akzeptanz verschiedener Lebenswelten



Erwünscht:

- Leitungserfahrung

- Gute Kenntnisse über aktuelle Präventions- und Schadensminimierungstrategien

- Gute Kenntnisse der psychosozialen, medizinischen und sozialpsychiatrischen Berliner Versorgungsstrukturen

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

- Interkulturelle/Diversity- Kompetenz



Aussagekräftige Bewerbungen

bis 24.06.2018 (Posteingang) mit Kennwort A3/2018/05 an:

- per E-mail an oder

- per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bewerbungen von HIV-positiven Menschen und/oder Menschen mit Migrationserfahrung sind herzlich willkommen.



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden: .