Kiew: Polizei räumt CSD den Weg frei

Ein Schild gegen die Hasser: Teilnehmerinnen beim CSD in Kiew

Heute, 12:37h,

Mit geschätzten 5.000 Teilnehmern – nach Veranstalterangaben fast doppelt so vielen wie im Vorjahr – hat Kiew am frühen Sonntagmorgen den bisher größten Pride erlebt. Von tausenden Polizisten geschützt konnten LGBTI und sie unterstützende Heterosexuelle für gut eine Stunde friedlich durch Teile der Innenstadt der ukrainischen Hauptstadt demonstrieren, bevor sie aus Sicherheitsgründen mit der Metro den Bereich verließen.



Der Zugang zum Pride war streng kontrolliert worden. Nur vereinzelte Gegendemonstranten konnten die Demonstration auf dem Weg stören und wurden von der Polizei schnell zur Seite gezogen. Bereits gegen 6 Uhr morgens hatten die Beamten einen Blockadeversuch von hunderten Nationalisten auf der Wegstrecke unterbunden; die Gegendemonstranten setzten dabei teilweise Reizgas und Gewalt gegen die Beamten ein. Die Polizei nahm hier und später bei einer kleineren Ausschreitung am Einlass zum CSD über 50 Menschen fest; insgesamt wurden fünf Beamte verletzt.



Über 50 Nationalisten wurden festgenommen. Aktuell soll es noch zu Rangeleien an der Gefangenensammelstelle kommen

In den Vorjahren war der "Marsch der Gleichberechtigung" nicht immer so gut geschützt: Mehrfach konnten Nationalisten Teilnehmer attackieren. In einigen Jahren hatte die Stadtverwaltung nach Drohungen durch Rechtsextreme auch Absagen gefordert; 2012 und 2014 fand deshalb kein Pride statt. In den letzten Jahren hat sich die Zusammenarbeit zwischen CSD-Organisatoren und Stadtverwaltung und Polizei aber deutlich verbessert. Als wichtiger Wendepunkt gilt der CSD 2016, als viele Bürger den CSD nach Drohungen unterstützten (queer.de berichtete).

Direktlink | Der komplette Pride als Livestream von Radio Svoboda / Free Europe

Unterstützung aus dem In- und Ausland

Wie in den letzten Jahren war auch wieder eine Delegation aus München angereist, die auf Facebook und in einem Blog von der Reise berichtet. Ganze 25 Menschen reisten im Namen von "Munich Kyiv Queer" an, Stadträtin Lydia Dietrich zum letzten Mal in offizieller Funktion. Der "Süddeutschen" schilderte sie die Tage, wie sich die Lage des Pride nach und nach verbesserte. Verstärkung bekam die Truppe in diesem Jahr vom Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, dem schwulen SPD-Politiker Michael Roth, vom deutschen Botschafter in Kiew sowie erneut von der grünen Europapolitikerin Rebecca Harms.



Auch mehrere Parlamentsabgeordnete nahmen an dem Pride teil; Iwanna Klympusch-Zynzadse, Vize-Ministerpräsidentin und Ministerin für europäische Integration, hatte in der Woche bereits einen Preis des CSD entgegen genommen. Den CSD unterstützten auch mehrere diplomatische Vertretungen, so ließen sich u.a. die Botschafter der USA, von Kanada und Schweden blicken. Unter den "regulären" CSD-Teilnehmern, die von Medien interviewt wurden, waren auch Besucher aus Russland, darunter eine Bären-Truppe aus St. Petersburg, Weißrussland und Moldawien.



Zwischen Aufbruch und Gegenbewegung



Im Vorfeld hatte es einige Drohungen gegen den CSD gegeben, Nationalisten wie der "Rechte Sektor" haben noch immer viel Macht und Einfluss in der Ukraine. Unterstützung erhalten sie von der orthodoxen Kirche, der fast die Hälfte der Bevölkerung angehört und die sich öffentlich gegen Homo- und Transsexuelle stellt.



Schilder bei einem Gegenprotest vom Sonntag

Erst vor wenigen Wochen hatten über 7.000 Menschen in Kiew gegen LGBTI-Rechte demonstriert, angeführt von der orthodoxen Kirche nahmen laut "Munich Kiev Queer" auch Vertreter der katholischen Kirche, von Evangelikalen und Freikirchen sowie ein Rabbi teil.



Auch am Sonntag engagierten sich Gläubige gegen den CSD

Während sich die Lage rund um den CSD in Kiew dank klarem Polizeischutz entspannt, gibt es im ganzen Land noch immer Gewalt und Einschüchterungen gegen LGBTI-Veranstaltungen, -Einrichtungen und Organisationen. Erst vor wenigen Wochen hatte ein rechter Mob ein queeres Kulturfestival in Czernowitz verhindert (queer.de berichtete). Wenige Tage zuvor war bei einer Kundgebung zum 17. Mai in Saporischschja ein Feuerwerkskörper explodiert (queer.de berichtete).



Auch in Deutschland gibt es Rechtsextreme, die LGBTI ablehnen

CSDs fanden an diesem Wochenende derweil auch in anderen Städten Europas und der Welt statt. In Wien nahmen über 200.000 Menschen, eine Rekordbeteiligung, an der Regenbogenparade teil, die von einer kleineren, "Demo für alle"-artigen Gegenkundgebung begleitet wurde. Beim Zurich Pride wurde mit einer Rekordbeteiligung die Ehe für alle gefordert. In Deutschland gab es am Samstag Prides in Bielefeld, Oldenburg, in Hamm und erstmals in Schwäbisch-Hall.