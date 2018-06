WM: Mexiko-Fans mit homophoben Sprechchören

Mexikanische Fans kurz vor Anpfiff

Von Norbert Blech

Gestern, 19:37h,

Beim ersten Gruppenspiel Deutschlands bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist es am Sonntag zu homophoben Sprechchören mexikanischer Fans gekommen. Diese stimmten – trotz etlicher Sanktionen in den letzten Jahren – bei der Partie im Moskauer Luschniki-Stadion erneut "Puto"-Rufe an. Deutschland verlor das Spiel 1:0.



Im Stadion sollen sozialen Netzwerken zufolge die "Schwuchtel"-Rufe deutlicher zu hören gewesen sein als in der TV-Übertragung, wo sie aber u.a. in der 43. Minute zu erahnen waren. Die "New York Times" erwähnt einen weiteren Ruf in der 25. Minute.



Entsprechende Rufe zur Beleidigung gegnerischer Spieler sind in vielen Teilen Lateinamerikas populär – sie sind zumeist vor einem Torabstoß zu hören. Der Fußballverband Mexikos hatte die Fans vor der WM erneut ermahnt, auf die Rufe zu verzichten – manche Zeitungen hatten auch vorgeschlagen, ersatzweise einfach "Putin!" zu rufen.



Bereits bei der letzten WM 2014 in Brasilien hatte es bei mehreren Spielen "Puto"-Rufe gegeben, häufiger und lauter als an diesem Sonntag. Die Beleidigung, die auch "Stricher" bedeuten kann, wurde von der FIFA nicht sanktioniert, sondern im Fußball-Kontext als "nicht beleidigend" bewertet (queer.de berichtete). Zuletzt hatte der Weltfußballverband allerdings ein Umdenken gezeigt und entsprechende Rufe bei Länderspielen mehrfach mit Geldstrafen belegt. In der WM-Qualifikation wurde Chile wegen entsprechender Verstöße der Fans gar dazu gezwungen, zwei Spiele in kleineren Stadien auszutragen als vorgesehen (queer.de berichtete).



Umstrittene WM im Putin-Reich



Die WM im homofeindlichen Russland ist damit um eine weitere negative Episode reicher. Eine Botschaft pro LGBTI seitens der Fans oder der Mannschaften war in den Fernsehbildern vom Sonntag zunächst nicht auszumachen. Beim Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien hatte Alexander Agapow von der Russian LGBT Sport Federation eine Regenbogenflagge im Stadionpublikum geschwenkt.



Wir können nicht verhindern dass Putin die #WM18 als Bühne für sich nutzt. Aber wir können verhindern dass die Menschenrechtsverletzungen in Russland ausgeblendet werden! Deshalb zeigen wir heute queere Solidarität vor der Russischen Botschaft. #SupportAllColours #GERMEX #wm2018 pic.twitter.com/miZpQWMHnH Jamila Schäfer (@jamila_anna) June 17, 2018 Twitter / jamila_anna | Am Sonntagmorgen hatte es noch eine Kundgebung vor der russischen Botschaft in Berlin gegeben, zu der die Grünen eingeladen hatten

EU-Abgeordnete hatten Regenbogenschnürsenkel an alle europäischen Mannschaften geschickt, die an der WM teilnehmen (queer.de berichtete). Der englische Fußballverband hat angekündigt, dass seinen Spielern ein Tragen freigestellt sei. Auch will er beim ersten Spiel des Landes am Montag eine größere Regenbogenflagge queerer Fußballfans offiziell unterstützen.

Eine Festnahme, ein PR-Termin mit Diktator und ein Übergriff

In den ersten Tagen der WM im Land des Gesetzes gegen Homo-"Propaganda" hatte es bereits einige Vorfälle gegeben. So wurde am Donnerstag wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel der britische LGBTI-Aktivist Peter Tatchell bei einem Protest auf dem Moskauer Roten Platz festgenommen, mit dem er auf die Schwulenverfolgung in Tschetschenien und die Untätigkeit der russischen Behörden aufmerksam machen wollte (queer.de berichtete).



I was detained by #Moscow police today but this was nothing compared to what happens to LGBT+ people in #Chechnya: held without trial, tortured & sometimes killed. And that is why I protested. President Putin could stop this persecution but has failed to do so. Shame! pic.twitter.com/VhZ3Yb5wh1 Peter Tatchell (@PeterTatchell) June 14, 2018 Twitter / PeterTatchell

In Grosny selbst gibt es keine WM-Spiele. Allerdings trainiert dort die ägyptische Nationalmannschaft – was Anfang der Woche zu PR-Fotos des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow mit dem Fußball-Weltstar Mohamed Salah führte (queer.de berichtete).



Für internationale Aufregung hatte rund um die WM-Eröffnung eine Meldung gesorgt, ein zur WM gereistes Schwulenpaar aus Frankreich sei in St. Petersburg aus Homofeindlichkeit überfallen und einer der Männer dabei schwer verletzt worden. Die Quellenlage dazu ist unsicher; die französische Botschaft betonte gegenüber Reuters, von der gemeldeten Tat nichts zu wissen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Vorfall, der sich bereits in den frühen Morgenstunden des letzten Samstags (9. Juni) ereignete: Ein Taxifahrer hatte offenbar versucht, Touristen auszunehmen. Er setzte einen Franzosen, der eine Schwulenbar besucht hatte, auf dem Weg zum Hotel aus, schlug ihn zusammen und raubte ihn aus – der Angegriffene erlitt u.a. ein Schädel-Hirn-Trauma und Frakturen im Gesicht. Ein weiterer Franzose wurde in der gleichen Nacht ausgeraubt. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden später festgenommen. Unklar ist, wie es den Überfallenen inzwischen geht, inwieweit Homophobie eine Rolle spielte und ob es sich bei den Angegriffenen um ein Paar und um WM-Besucher handelte – in St. Petersburg finden keine Gruppenspiele Frankreichs statt.

Sicherer Fan-Hafen musste umziehen

Mehrere Verbände und Botschaften hatten queeren Fußballfans geraten, sich in der Öffentlichkeit vorsichtig zu zeigen und auf das Schwenken von Regenbogenfahnen zu verzichten, auch wenn WM-Organisatoren zugesichert haben, dass diese geduldet werden würden. Das Fan-Netzwerk FARE hat zudem einen WM-Guide, der sich auch an queere Fans richtet, und eine Überfall-Hotline für WM-Besucher eingerichtet; eine weitere Hotline bietet auch die St. Petersburger Organisation Coming-out.



Mehrere queere Organisationen Russlands arbeiten in den nächsten Wochen mit FARE zusammen; das Bündnis hat in Moskau und St. Petersburg ein "Diversity House" eingerichtet. In Moskau schauten zwischenzeitlich auch Vertreter der FIFA vorbei. In St. Petersburg mussten am Donnerstag in letzter Sekunde vor der Eröffnung neue Räume gefunden werden, nachdem der Vermieter der ursprünglichen Location einen Rückzieher gemacht hatte. Das FARE-Netzwerk beklagte in einer Pressemitteilung eine "politische Attacke" der Behörden – queere Organisationen in beiden Städten sind entsprechende Absagen in letzter Sekunde allerdings durchaus gewöhnt.