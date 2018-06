Pink Lake kehrt zurück nach Pörtschach

,

Seit mittlerweile elf Jahren ist Pink Lake das queere Sommerparty-Highlight am Wörthersee. Von Donnerstag, den 23. bis Sonntag, den 26. August trifft sich die LGBT-Community aus ganz Europa zusammen mit Freunden zum alljährlichen Szene-Event mit echtem Kultstatus in einzigartiger Location.



Doch diesmal ist vieles anders und einiges neu: Das Festival ist in den ersten zehn Jahren so gewaltig gewachsen, dass sich die Organisatoren Gedanken über eine Weiterentwicklung gemacht haben. Die wichtigste Veränderung: Pink Lake kehrt an seine Wurzeln nach Pörtschach zurück und bringt mit dem Ortswechsel neuen Schwung in das viertägige Event.

Erstes Party-Event schon am Mittwoch

Die maßgeblichen Erfolgsfaktoren des Festivals bleiben unangetastet (tagsüber Beachclub, abends drei Party-Highlights), aber vieles wird dieses Jahr "runderneuert" und weiter optimiert. So startet das Festival schon am Mittwoch, den 22. August mit einem "Pre-Event" in der Schlossvilla Miralago: Unter dem Motto "Love is love" präsentiert der österreichische Queer-Star Virginia Ernst ihre neuesten Lieder.



Den ersten offiziellen Einsatz haben die Festivalbesucher am Donnerstag, den 23. August im Schloss Leonstain im Herzen von Pörtschach. Zur traditionellen "Almdudler Almrausch Party" kommen die allermeisten Besucher in Dirndl oder Lederhose. Los geht's in diesem Jahr bereits um 18.30 Uhr (bei freiem Eintritt für alle) im Schlossgarten mit der "Pink'n Almrausch Wies'n" – inklusive Bieranstich durch die beiden Drag-Hosts Melli & Mataina. Um 21.30 Uhr öffnen dann die Tore zum Schloss-Innenhof, wo direkt unter der tausend Jahre alten Linde u.a. die Stockhiatla auftreten werden. DJ James Munich in der "Sissy-Lounge" und DJane Käry in der "Franzl-Lounge" sorgen an den Turntables für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.



Die beiden Drag-Hosts Melli & Mataina sind auch in diesem Jahr wieder dabei (Bild: Wörthersee Tourismus)

Das stillgelegte Fabrikgebäude beim Bad Saag mit all seinen Zahnrädern, Maschinenteilen und Hochöfen ist der ideale Rahmen für die Clubnacht am Freitag. "Dance all the night" lautet das Motto. Der Erfolg der letzten beiden Jahre gab ganz klar vor, was von den Gästen gewünscht ist: So werden die zwei Dancefloors ("Kleine Disco" und "Doppel-D") mit den Resident DJ's James Munich (München), Djane Käry (Frankfurt) und DJ Sunshine (Hamburg) bespielt.



Die größte Tanzfläche mitten auf dem See



Absolutes Highlights von Pink Lake ist seit Jahren die "Boat Cruise Party" auf dem Wörthersee. Aufgrund der großen Nachfrage werden am Samstag auch in diesem Jahr wieder drei Schiffe aus der Flotte der Wörthersee-Schifffahrt in See stechen. Durch das spektakuläre Vertauen (Zusammenbinden) werden die drei Boote im Laufe des Abends zur größten Tanzfläche auf dem See.

Direktlink | Eindrücke von der "Boat Cruise Party" im Vorjahr

Neu wiederum ist das Beach-Club-Konzept beim Festival: Vom Donnerstag bis zum Sonntag wird die Blumeninsel (Halbinsel vor Pörtschach) zum "Pink Island" – inklusive saftig grüner Liegewiese, türkisblauem Wasser, chilligen Liegen, sanftem Sound der DJs und natürlich der beliebten Beachgames von Melli & Mataina.



Wer dann immer noch Abwechslung sucht, nützt das Wassersport-Angebot mit Wakeboard oder den Aqua-Tubes oder pendelt mit dem Shuttle-Boat von der Insel zum Leon-Beach, wo ein weiteres Beachclub-Angebot auf die Gäste wartet. (cw/pm)