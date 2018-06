Türkischer Regierungschef: Israel hat beim ESC betrogen

Ministerpräsident und Musikkritiker Binali Yıldırım gefällt der ESC-Sieg von Netta nicht

Heute, 12:52h,

Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım hat sich am Freitag in einem Fernsehinterview mit dem Sender Babala TV über den Sieg Israels beim diesjährigen Eurovision Song Contest empört. Das Ergebnis des Musikwettbewerbs, der Sieg von Nettas Song "Toy", sei von internationalen Mächten gesteuert worden: "Die israelische Sängerin war nicht gut. Israel weiß nur, wie man tötet, und nicht, wie man singt", sagte der Politiker von Erdogans Partei AKP.



Der 62-Jährige warf Israel im selben Atemzug vor, ein achtjähriges Kind bei den Gaza-Protesten während der Eröffnung der amerikanischen Botschaft in Jerusalem getötet zu haben – offenbar als Hinweis darauf, dass Israels Sängerin Netta, wie alle israelischen Staatsbürger, ihren Militärdienst absolviert hatte.



Yıldırım stelle Verschwörungstheorien auf, wie der Sieg Israels zustande gekommen war: "Der Songcontest hat sich dieses Jahr zu einer politischen Veranstaltung gewandelt. Zum ersten Mal hat man Israel gewinnen lassen, damit sie die Veranstaltung nächstes Jahr ausrichten dürfen." Allerdings hatte Israel, anders als von Yıldırım behauptet, bereits drei Mal zuvor gewonnen – 1978, 1979 und zuletzt mit Dana International im Jahr 1998.

"Die Imperialisten haben es getan"

"Die Imperialisten haben es getan, weil sie den nächsten Contest in Jerusalem veranstalten wollten, um Auseinandersetzungen zwischen den Religionen in der Region zu schüren", so Yıldırım weiter. "Die haben die Regeln geändert. Die haben alles geplant, damit die Veranstaltung nach Jerusalem kommt", sagte Yıldırım.



In Wirklichkeit hatte es dieses Jahr keine Regeländerung bei der Punktevergabe gegeben: Wie im Vorjahr wurden diese je zur Hälfte von Jury und Publikum vergeben. Während Netta bei der Jury nur auf Rang drei landete, war sie beim Publikum mit Abstand auf dem ersten Platz gewählt worden und erreichte damit kombiniert ebenfalls deutlich den ersten Rang.



Die Türkei hatte selbst Jahrzehnte lang am Eurovision Song Contest teilgenommen und konnte 2003 mit Sänger Sertab Erener einen Sieg feiern. 2013 zog sich das Land aus dem Wettbewerb zurück – angeblich aus Kritik an der Big-Five-Regelung, wonach neben dem jeweiligen Gastgeber die großen Einzahlländer – Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien – immer automatisch für das ESC-Finale qualifiziert sind. Im Interview stellte Yıldırım klar, dass sich die Türkei auch im nächsten Jahr nicht am europäischen Musikfestival beteiligen werde.



Hintergrund des Ausfalls von Yıldırım war offenbar die Präsidentschaftswahl am 24. Juni, bei der der sicher geglaubte Wahlsieg von Recep Tayyip Erdoğan trotz weitgehender Kontrolle der Medien in Frage steht. Wegen der Gaza-Krise haben sich seither antisemitische und antiisraelische Ressentiments im Land verstärkt.



"Toy" stammt vom schwulen Komponisten Doron Medalie. Netta performte in den letzten Wochen u.a. beim CSD in Tel Aviv und ist Anfang Juli beim Cologne Pride zu sehen. Nach der Bewerbung weiterer israelischer Städte ist derzeit noch offen, ob der ESC tatsächlich im nächsten Jahr aus Jerusalem gesendet wird. (dk)