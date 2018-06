Babbel wirbt für queere Völkerverständigung

Jetzt fehlt noch "Ich bin noch Single": Eines der Motive der Babbel-Kampagne

Mit Plakaten und einer Kampagne in sozialen Netzwerken nutzt die Sprach-Lern-App Babbel die umstrittene Fußball-WM in Russland zu einer positiven Botschaft: In zwei Motiven werden gleichgeschlechtliche Paare gezeigt, die jeweils einen deutschen und einen russischen Partner darstellen sollen.



Beim schwulen Paar steht dazu auf Russisch der Satz geschrieben: "Ich bin mit einem Mann verheiratet", beim lesbischen die entsprechende Aussage zur Ehe mit einer Frau – der Satz spielt damit, dass es eine geschlechtslose Aussage "Ich bin verheiratet" im Russischen nicht gibt. Anders als in Deutschland werden zudem in Russland gleichgeschlechtliche Beziehungen rechtlich nicht anerkannt, auch gilt dort das Gesetz gegen Homo-"Propaganda".



"Auf Initiative zahlreicher Mitarbeiter haben wir zur WM eine Kampagne gestartet, die auf die LGBTI*-Rechte in Russland anspielt", schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Motive sollen zur WM in einigen Zeitungen erscheinen – und auf Plakaten rund um die Berliner Fanmeile. So erreicht die Botschaft auch ein internationales Publikum.





Kritik und Liebe

Der für die russische Sprache zuständige Redakteur sei "ein in Russland aufgewachsener Transmann, der einerseits das dortige System kritisieren und andererseits die Liebe zu seinem Heimatland und seiner Sprache fördern will", schreibt die Firma weiter. Die Botschaft, die das Unternehmen auch mit dem Hashtag #BabbelforAll in soziale Netzwerke trägt, scheint gelungen.



Für alle, die lieben ? ganz egal wen oder was! Erfahre mehr über unsere Werte und Diversität bei Babbel: http://bit.ly/Babbelfueralle #BabbelForAll Gepostet von Babbel am Montag, 18. Juni 2018 Facebook / Babbel | Auch ein Video mit mehreren Homo-Paaren gibt es – die Kampagne soll nach Deutschland auch in anderen Ländern angewendet werden

Die Sprach-Lern-App ist ein kostenpflichtiges Produkt der Lesson Nine GmbH, die 2007 in Berlin gegründet wurde. Die E-Learning-Plattform bietet inzwischen von Sprachwissenschaftlern und Lehrern erstellte Lektionen in 14 Sprachen an. (nb/pm)