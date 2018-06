WM: Geldstrafe für "Puto"-Sprechchöre

Mexiko-Fans kurz vor Beginn des Vorrundenspiels gegen Deutschland vom Sonntag

Die FIFA hat nach Abschluss von Disziplinarverfahren am Mittwoch die ersten Geldstrafen wegen Fanverhaltes während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland verhängt. So muss der serbische Verband eine Geldstrafe zahlen, weil Fans beim Spiel gegen Costa Rica ein "beleidigendes und politisches Banner" zeigten.



Zugleich wurde der mexikanische Fußballverband mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Schweizer Franken (rund 8.680 Euro) belegt, weil Anhänger der Mannschaft beim ersten Vorrundenspiel gegen Deutschland vom letzten Sonntag "diskriminierende und beleidigende Gesänge" angestimmt hätten. Das Gremium sprach laut dpa zudem eine Warnung aus, dass bei erneuten Vorkommnissen dieser Art weitere Strafen drohen.



Während des Spiels im Moskauer Luschniki-Stadion, das Mexiko mit 1:0 gewann, waren mehrfach "Puto"-Rufe zu hören, mit denen vor allem Torwart Manuel Neuer belegt wurde (queer.de berichtete). Entsprechende Rufe, die "Schwuchtel" oder auch "Stricher" bedeuten, sind zur Beleidigung gegnerischer Spieler in vielen Teilen Lateinamerikas populär – sie sind, mit Anlauf, zumeist vor einem Torabstoß zu hören.



Erste Strafe für "Puto" bei einer WM

Bereits bei der letzten WM 2014 in Brasilien hatte es bei mehreren Spielen "Puto"-Rufe mexikanischer Fans gegeben, in einer deutlich größeren Frequenz und Lautstärke als an diesem Sonntag. Die FIFA hatte die Rufe damals noch nicht sanktioniert, sondern im Fußball-Kontext als "nicht beleidigend" bewertet (queer.de berichtete).



Zuletzt hatte der Weltfußballverband allerdings ein Umdenken gezeigt und entsprechende Rufe bei Länderspielen mehrfach mit Geldstrafen belegt. In der WM-Qualifikation wurde Chile wegen entsprechender Verstöße der Fans gar dazu gezwungen, zwei Spiele in kleineren Stadien auszutragen als vorgesehen (queer.de berichtete).



Nach dem Spiel vom Sonntag hatte der Schiedsrichter die "Puto"-Rufe in seinem Spielbericht festgehalten; auch spezielle Anti-Diskriminierungs-Beobachter, die bei jedem WM-Spiel zum Einsatz kommen, wurden offenbar von der FIFA zu den Vorfällen befragt. Der Schiedsrichter hätte auch nach einem neu eingeführten 3-Stufen-Plan gegen Rassismus oder Homophobie handeln können (1. Stufe: Öffentliche Warnung, 2. Stufe: Spielunterbrechung, 3. Stufe: Spielabbruch). Laut einigen Medien hieß es seitens der FIFA inoffiziell, eine Warnung über den Stadionlautsprecher sei am Sonntag vorbereit worden, aufgrund einer abnehmenden Frequenz der Rufe habe man aber darauf verzichtet.



Der mexikanische Fußballverband hatte seine Anhänger immer wieder dazu aufgerufen, auf die Sprechchöre zu verzichten – vor zwei Jahren nahm die Mannschaft gar ein Video gegen Homophobie auf (queer.de berichtete). Nach dem Spiel vom Sonntag baten mehrere Spieler die Fan in Pressekonferenzen und in sozialen Netzwerken, sich bei der WM angemessen zu verhalten. Das nächste Spiel Mexikos folgt am Samstagnachmittag gegen Südkorea.