HIV-Test verweigert: Aids-Patient 18,4 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen

Vor elf Jahren hatten es zwei Krankenhausärzte im US-Bundesstaat Massachusetts abgelehnt, einen schwulen Mann auf HIV zu testen. Drei Jahre später führte eine nicht behandelte Aids-Erkrankung bei dem Patienten zu Hirnschäden, wodurch der Mann seinen Job als Rechtsanwalt aufgeben musste. Am Montag sprachen die Geschworenen eines US-Bundesgerichtes in Boston dem heute 48-Jährigen 18,4 Millionen Dollar (rund 16 Millionen Euro) Schadensersatz für den gewünschten, aber nicht durchgeführten HIV-Test zu. Allerdings hat das verantwortliche Krankenhaus, das Lahey Hospital & Medical Center in der Kleinstadt Burlington, angekündigt, Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen zu wollen.



"Er hatte eine tolle Zukunft vor sich. Die haben ihm buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen", erklärte Anwalt David Angueira laut "Boston Globe" nach der Verhandlung. "Er hat seinen Job verloren. Seine Karriere ist vorüber. Sein Leben ist kaputt."

Gesundheitscheck wegen Gesichtslähmung

Der Patient hatte sich 2007 in dem Krankenhaus einem Gesundheitscheck unterzogen, weil er an einer Gesichtslähmung litt, und dabei auch einem HIV-Test zugestimmt. Vor Gericht wurde auch die Einverständniserklärung als Beweismittel gezeigt. Der Patient sei als schwuler Mann und wegen seines damaligen Jobs als Sanitäter einem erhöhten HIV-Übertragungsrisiko ausgesetzt gewesen – beide Faktoren seien laut dem Anwalt des Klägers auch in dessen Klinik-Unterlagen vermerkt gewesen. Sein Arzt schrieb aber damals in die Unterlagen, dass der Patient "kein Risiko für HIV" habe und führte den Test nicht durch – ohne den Patienten darüber zu informieren.



Drei Jahre später litt der Patient an Krankheiten. Schließlich erfuhr er, dass er an Aids erkrankt war und der HIV-Test nie durchgeführt worden war. Seither habe er Einschränkungen wegen kognitiven Störungen, die auf die Aids-Erkrankungen zurückzuführen seien.



Der Patient lebt inzwischen in der Bronx, einem Stadtbezirk von New York City. Er ist in antiretroviraler Behandlung. (dk)