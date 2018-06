Maksim Reimer präsentiert die CSD-Hymne 2018

Heute, 07:55h,

Der Sänger und Songwriter Maksim Reimer hat exklusiv für die Facebook-Initiative "Enough Is Enough" eine CSD-Hymne geschrieben. Der Song "Original Self" ist seit Freitag auf allen gängigen Streaming- und Downloadportalen zu haben. Einen großen Teil der Einnahmen, die mit dem Lied erzielt werden, spendet Reimer direkt an "Enough Is Enough".



"Ich bin stolz auf das Ergebnis unserer Zusammenarbeit", so der schwule Sänger. "'Original Self' soll im Pride-Sommer 2018 alle daran erinnern, dass es nichts Wichtigeres und Schöneres gibt, als einfach man selbst zu sein. Nicht nur alle LGBTIQ*, sondern auch alle anderen Menschen. Niemand soll mehr darauf warten müssen, endlich geliebt zu werden."

Das Video zum Song zeigt die Berlin Bruisers



Ein Großteil der Einnahmen aus den Verkäufen des Songs geht an "Enough Is Enough"

Das Video zum Song entstand zusammen mit Berlins queerem Rugbyteam Berlin Bruisers und erzählt eine ergreifende Liebesgeschichte unter schwulen Kerlen. "Als Deutschlands erstes queeres Rugby-Team sind wir der festen Überzeugung, dass es im Sport keinen Platz für Diskriminierung und Stigmatisierung gibt", so Leighton Cheal von den Bruisers. "Deswegen ist es unser Ziel, nicht nur fantastisch Rugby zu spielen, sondern uns auch gegen Unrecht einzusetzen, wo immer wir können."



Maksim Reimer wird "Original Self" bei vielen deutschen CSDs live präsentieren. Der Sänger wurde vor zwei Jahren bekannt, als es wegen des Videos zu seinem Lied "You Found Me" zum Bruch mit seiner damaligen Plattenfirma kam. Das Video zeigte die Liebe zwischen zwei Frauen (queer.de berichtete). Reimers Debütalbum "Naked Honesty" war trotzdem ein Achtungserfolg und brachte ihm viele Fans ein (queer.de berichtete). Reimer kam mit 14 Jahren als Spätaussiedler aus Russland nach Deutschland, ist Sänger, Songwriter und Geigenvirtuose und arbeitet inzwischen mit neuen Produzenten und neuer Plattenfirma in London an seinem zweiten Album. (cw/pm)