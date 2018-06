Heute, 12:54h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum 01.10.2018 eine



Verwaltungskraft



mit Erfahrung in der Zuwendungsabrechnung und Finanzbuchhaltung in Teilzeit (30 Std./ Woche).



Aufgaben:

- Zuwendungsverwaltung und -abrechnung

- Erstellung von Verwendungsnachweisen

- Führen von Nutzerstatistiken

- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

- Rechnungslegung

- Mahnwesen

- stellvertretend weitere Aufgaben und Unterstützung des Teams in allen Aufgaben des Tagesgeschäftes

- Vertragsverwaltung

- Mietbuchhaltung

- Kooperation mit der technischen Hausverwaltung



Anforderungen:

- abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar

- Kenntnisse im Zuwendungsrecht

- sehr gute MS-Excel ©-Kenntnisse

- eine zuverlässige und effiziente Arbeitsweise

- Sorgfältigkeit und ein ausgezeichnetes Zahlenverständnis

- hohe Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft, eine schnelle Auffassungsgabe und Durchsetzungsvermögen

- Teamfähig, engagiert und flexibel

- Kenntnisse von schwulen bzw. queeren Lebenswelten



Unser Angebot:

- Interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem etablierten und wachsenden, sozialen Unternehmen, das sich durch Flexibilität auszeichnet

- Arbeit in einem Umfeld, in dem Engagement gefördert wird, Eigenverantwortung und Teamgeist sich ergänzen und das durch eine offene Kommunikation geprägt ist



Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind erwünscht



Weitere Infos:

Stephan Feick, Tel. 030-233 690 92



Aussagekräftige Bewerbung

bis 20.07.2018 mit Kennwort A4/2018/1 per Mail an oder per Post an Schwulenberatung Berlin gGmbH, z.Hd. Stephan Feick, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin.