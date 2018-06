10-Jähriger nach Coming-out von Ziehvater getötet

Anthony litt Zeit seines Lebens an Misshandlungen – im Alter von zehn Jahre wurde er getötet



,

Ein 32-jähriger Mann ist am Mittwoch in Südkalifornien wegen Mordes an Anthony, dem zehnjährigen Kind seiner Freundin, angeklagt worden. Laut der Polizei von Los Angeles habe der Angeklagte, der mit der Freundin, ihrem Sohn und mehreren anderen Kindern in der Großstadt Lancaster zusammenlebte, den Jungen am 20. Juni brutal verprügelt, nachdem der Grundschüler wenige Wochen zuvor erzählt hatte, dass er andere Jungs attraktiv findet. Es wird angenommen, dass Homophobie das Motiv für die Gewalttat war.



Die Mutter hatte nach der Tat einen Notarztwagen gerufen und erzählt, ihr Sohn sei die Treppe heruntergefallen. Bei Ankunft der Sanitäter war das Kind bereits bewusstlos – es starb am nächsten Tag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Weil der Junge Spuren von Misshandlungen und von Unterernährung aufwies, nahm die Polizei Ermittlungen auf und konnte schließlich nach wenigen Tagen genug Beweise für einen Haftbefehl sammeln. Der Angeklagte befindet sich derzeit hinter Gittern; seine Kaution ist auf zwei Millionen US-Dollar festgelegt worden.



Die Staatsanwaltschaft will bislang nicht bestätigen, dass der 32-Jährige das Kind aus Hass auf Homosexuelle getötet hatte. Allerdings berichtete der Onkel des Kindes gegenüber NBC News, dass sich der Ziehvater homophob geäußert habe. So habe er wiederholt gesagt, dass er sich unwohl fühle, wenn schwule Männer in der Nähe waren.

Ziehvater war Mitglied von homophober Gang

Das zuständige Jugendamt bestätigte gegenüber der "Los Angeles Times", dass sich das Kind als schwul beschrieben habe. Außerdem bestätigte ein Mitarbeiter der Behörde, dass der Vater Mitglied der lateinamerikanischen Bande MS-13 gewesen sei. Die kriminelle Organisation hat ihren Ursprung in El Salvador. In der Vergangenheit gab es Berichte, dass die Gang Mitglieder wegen Homosexualität getötet habe.



Das Jugendamt hatte die Familie offenbar schon länger auf dem Schirm. Wiederholt wurde es laut Medienberichten auf Vorwürfe des Missbrauchs des Jungen aufmerksam; zwischen 2013 und 2016 habe es zwölf Untersuchungen gegeben. Zudem sei Anthony von einem Großvater sexuell misshandelt worden, als es vier Jahre alt war. "In privaten Gesprächen hat Anthony gesagt, dass er geschlagen und eingesperrt wurde und oft kein Essen erhalten hat", sagte Jugendamt-Chef Bobby Cagle gegenüber NBC News. Der Junge wurde wiederholt bei Verwandten untergebracht. Weil sich die Lage 2016 scheinbar gebessert hatte, wurde er zurück zu seiner Mutter geschickt.



Im Hause der Mutter lebten insgesamt acht Kinder im Alter von elf Monaten bis zwölf Jahre. Nach dem Todesfall hat das Jugendamt der Mutter das Sorgerecht entzogen. Noch ist unklar, ob sie für den Tod ihres Sohnes ebenfalls mit einer Anklage rechnen muss.



Der Fall ähnelt dem eines achtjährigen Jungen aus Palmdale, das nur 15 Autominuten von Lancaster entfernt liegt. Das Kind erlag im Mai 2013 seinen schweren inneren Verletzungen. Der homophobe Ziehvater wurde vergangenes Jahr schuldig gesprochen, das Kind gefoltert und zu Tode geprügelt zu haben, weil er es für schwul hielt. Letzten Monat wurde der Mann dafür zum Tode verurteilt (queer.de berichtete). (dk)