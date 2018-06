Hape Kerkeling kritisiert späte Öffnung der Ehe in Deutschland

Hape Kerkeling gehörte über Jahrzehnte zur Grundausstattung im deutschen Fernsehen (Bild: RTL/Andreas Friese)

Heute, 16:15h,

Comedian Hape Kerkeling hat in einem Interview kritisiert, dass Deutschland bei der Gleichstellung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht lange hinterherhinkte: "Dass Deutschland das erst 15 Jahre nach den Niederlanden getan hat, ist wirklich dramatisch. Ich finde es auch schade, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Politiker die Initiative ergreift und sagt: 'Das wollen wir jetzt!'", sagte der 53-Jährige in der am Freitag erschienen neuesten Ausgabe des Bahn-Magazin "DB Mobil".



Kerkeling hatte vergangenen Dezember seine Lebenspartnerschaft umwandeln lassen und sich öffentlich gefreut, damit seinen Partner "so richtig" geheiratet zu haben (queer.de berichtete). In dem aktuellen Interview betont er, dass er sich trotz der Ehe-Öffnung um die Atmosphäre im Lande sorge, die seiner Meinung durch eine intolerante Minderheit immer aggressiver werde: "Die rechtsradikalen Stimmen werden lauter und tolldreister. Das besorgt mich. Nun sitzen sie sogar schon im Bundestag. Das ist grauenvoll für Deutschland."

Soziale Netzwerke abgeschaltet



Das gesamte Interview können Bahn-Fahrer im Zug lesen (Bild: Deutsche Bahn)

Im Interview erklärte Kerkeling auch, wie er auf verbale Ausfälle im Netz reagiere: mit Abschalten. Er habe sein Facebook-Konto gelöscht und diese Entscheidung nicht bereut. "Soziale Netzwerke gaukeln mir vor, ich sei in Kontakt mit der großen, weiten Welt, ich hätte jederzeit Zugriff auf all meine Freunde, und ich besäße so etwas wie ein soziales Leben im Internet. Das ist alles Quatsch", so der Komiker. Mit den Menschen, mit denen er weiterhin kommunizieren wolle, tue er das auf andere Weise.



Auch Selfies lehne er ab: "Stellen Sie sich mal vor, wir hätten uns früher in den Siebzigern die Kamera selbst vors Gesicht gehalten. Da hätte jeder gesagt: 'Der hat ein Rad ab, der fotografiert sich selbst.' Heute denken wir, super, und nehmen noch einen Stick dazu. Ich finde das ein bisschen arm. Wer braucht die ganzen Bilder denn?"



Der in Recklinghausen aufgewachsene und in Bonn lebende Komiker hatte sich 2014 aus dem Fernsehgeschäft zurückgezogen, nachdem er über ein Vierteljahrhundert die deutsche Comedyszene mitbestimmte. Seine TV-Karriere hatte er 1989 mit dem Comedy-Format "Total normal" begonnen. Kultstatus erreichte die Sendung vom 25. April 1991, als es ihm gelang, verkleidet als Königin Beatrix und vor laufender Kamera in einem Wagen im Schloss Bellevue vorzufahren – vor dem Eintreffen der echten Königin.



Zurzeit arbeitet Kerkeling an einem Buch und einem Filmprojekt. Ob sich die Fans auf eine Rückkehr seiner legendären Kunstfigur Horst Schlämmer freuen, will Kerkeling nicht verraten: "Dazu kann ich noch nichts sagen. Über ungelegte Eier spreche ich nicht. Aber Horst juckt es gewissermaßen in den Füßen." (pm/dk)