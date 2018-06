Ein Jahr Ehe für alle: LGBTI-Aktivisten fordern weitere Schritte

Die Ehe für Homo-Paare ist Wirklichkeit – doch noch ist nicht alles gut, warnen LGBTI-Aktivisten (Bild: Amaury / flickr / by-nd 2.0)

Anlässlich des ersten Jahrestages der Verabschiedung des Gesetzes "zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" (PDF), das am 30. Juni 2017 im Bundestag beschlossen wurde, weisen LGBTI-Aktivisten darauf hin, dass angesichts neuer Herausforderungen weitere Schritte nötig seien.



Wohl mit Bezug auf die AfD, die unter anderem eine Wiedereinführung des Ehe-Verbots für Schwule und Lesben plant, und andere Gruppierungen sagte LSVD-Bundesvorstandsmitglied Jenny Renner am Freitag: "Der Lesben- und Schwulenverband blickt (…) mit Sorge auf gegenwärtige Entwicklungen, in der Grenzen des Sagbaren bewusst verschoben und Menschen zum Hass angestachelt werden."



Weiter erklärte Renner: "Uns wird vor Augen geführt, wie fragil und zerbrechlich Normen des respektvollen, menschlichen und gewaltfreien Umgangs sind. Um Freiheit, Gleichheit und Respekt muss täglich neu gerungen werden." Der LSVD stehe an der Seite all jener, "die für eine Gesellschaft streiten, die es allen Menschen garantiert, jederzeit, an jedem Ort, ohne Angst und Anfeindung verschieden zu sein".



Rechtspopulisten wie die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch versuchen immer wieder, die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben in sozialen Netzwerken ins Lächerliche zu ziehen

Sieben Forderungen an Bundesregierung

Der LSVD führte zum Jahrestag sieben Forderungen an die Bundesregierung auf. Dabei handelt es sich um einen Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Homo- und Transphobie, die Ergänzung des Antidiskriminierungs-Artikels 3 im Grundgesetz um die Merkmale sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, eine menschenrechtsbasierte Gesetzgebung zur Anerkennung der Geschlechtsidentität, die Verabschiedung und Durchsetzung eines ausdrücklichen Verbots von medizinisch unnötigen kosmetischen Genitaloperationen an intergeschlechtlichen Kindern, die rechtliche Anerkennung und Absicherung von Kindern in Regenbogenfamilien durch eine Modernisierung des Familien- und Abstammungsrechts, eine menschenrechtskonforme LGBTI-inklusive Flüchtlings- und Integrationspolitik sowie ein glaubwürdiges weltweites Eintreten für Entkriminalisierung und Akzeptanzförderung von LGBTI.



Der Lesben- und Schwulenverband @lsvd rät gleichgeschlechtlichen Paaren, ihre Partnerschaft in eine Ehe umwandeln zu lassen. Ein Jahr nach dem Beschluss zur Ehe für alle leben einige gleichgeschlechtliche Paare noch in einer Lebenspartnerschaft, die sie in eine Ehe umwandeln können, aber nicht müssen

Auch die oppositionellen Grünen erklärten, dass die Gleichbehandlung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten trotz der Ehe für alle noch nicht verwirklicht sei: "Mit dem Rückenwind der Beschlüsse zur Ehe wollen wir jetzt weitere noch bestehende Ungleichheiten ausräumen", so die beiden Fraktionssprecher für Queerpolitik, Ulle Schauws und Sven Lehmann, in einer gemeinsamen Erklärung.



"Für die Zukunft ist es uns wichtig, neben der Ehe auch andere Formen des Zusammenlebens und der gegenseitigen Verantwortung rechtlich abzusichern", so die beiden Bundestagsabgeordneten. "Denn Familie und Sorge füreinander findet schon lange nicht mehr nur in traditionellen Ehen statt." Die Familienkonstellationen in Deutschland seien bunt, deshalb sei ein Familienrecht, "das nur Schwarz-Weiß bereithält", nicht ausreichend. Weitere Prioritäten seien die Ersetzung des Transsexuellengesetzes durch eines zur selbst bestimmten Geschlechtsidentität und die Erweiterung von Artikel 3 des Grundgesetzes.



Pünktlich zum Jahrestag steht in Berlin am Freitagabend der Regenbogenempfang der Grünen im Bundestag an, bei dem im letzten Jahr fast ungeplant die Ehe-Öffnung wenige Stunden zuvor gefeiert werden konnte. In Köln rufen Szenewirte der Schaafenstraße und der Cologne Pride für Samstag zu einer Hochzeitsnacht 2.0 auf.



In einem aktuellen Interview zeigte sich derweil auch Comedian Hape Kerkeling darüber besorgt, dass "rechtsradikale Stimmen" im Bundestag immer "lauter und tolldreister" werden. Der 53-Jährige kritisierte außerdem, dass die Ehe für alle in Deutschland viel zu spät gekommen sei (queer.de berichtete). (dk)