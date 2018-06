Ehe für niemanden im Kloster Langwaden

,

Seit 2007 konnten Paare im Stefansaal des Klosters Langwaden in Grevenbroich heiraten – so sah es eine Vereinbarung zwischen dem Standesamt und den Zisterzienser-Mönchen vor. Ab dem kommenden Jahr ist damit nun Schluss. Schuld ist die Ehe für alle.



"Das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe, das heute vor einem Jahr in Kraft trat, ließe sich nicht mit dem Kirchenrecht vereinbaren", erklärte Bürgermeister Klaus Krützen (SPD) gegenüber der "Westdeutschen Zeitung". Zuvor hatten sich die Mönche gegen gleichgeschlechtliche Eheschließungen in der ehemaligen Klosterbibliothek gesperrt und die Stadt auf den angeblichen Konflikt hingewiesen.

Der Ältestenrat unterstützte die Entscheidung

Da die staatliche Verwaltung alle gleich behandeln müsse und wolle, habe man sich entschieden, die Zusammenarbeit in Sachen sämtlicher standesamtlicher Hochzeiten "leider zu beenden", erklärte Krützen. Der Ältestenrat habe die Entscheidung zur Ehe für niemanden unterstützt.



Bis Jahresende könnten laut Bürgermeister im Kloster Langwaden nur Ehen geschlossen werden, "die im Sinne der Kirche sind". Die Mönche selbst wollten sich zur Entscheidung nicht äußern. "Der Veränderungsprozess wurde durch die Stadt initiiert", schob Alois Seimetz, Geschäftsführer der Klosterbetriebe, gegenüber der "Westdeutschen Zeitung" die Verantwortung von sich.



In Grevenbroich werden jährlich rund 500 Ehen geschlossen. Seit dem 1. Oktober 2017 haben nach Angaben der Stadt acht lesbische und 15 schwule Paare geheiratet beziehungsweise ihre Lebenspartnerschaften umgewandelt. Mit dem Schloß Hülchrath oder der Villa Erckens gibt es weiterhin romantische Alternativen für Paare, die sich nicht im Standesamt das Ja-Wort geben wollen. (cw)