Tom Daley und Dustin Lance Black sind Väter geworden

In sozialen Netzwerken zeigen die neuen Eltern stolz Bilder ihres Kindes (Bild: Instagram / tomdaley)

Der 24-jährige britische Turmspringer Tom Daley und sein Mann, der 44-jährige amerikanische Drehbuchautor Dustin Lance Black, haben am Wochenende mitgeteilt, dass ihr Sohn Robert Ray bereits letzten Mittwoch das Licht der Welt erblickt hat. "Das ist der magischste Augenblick meines Lebens", schrieb Daley auf Instagram, und veröffentlichte dazu ein Bild, das die Füße "unseres wertvollen Sohnes" zeigt. Das Paar hat den Jungen nach Daleys Vater benannt, der 2011 an einem Gehirntumor verstorben war.



Black veröffentlichte ein Bild, das ihn und seinen Ehemann beim Halten des Neugeborenen zeigt. Dazu schrieb er: "Willkommen in der Welt, Robbie Ray. Danke, dass du so viel Liebe und Licht mitgebracht hast. Und dank an all jene, die uns geholfen haben, unseren Traum von einer Familie in die wundervolle Wirklichkeit umzusetzen."



Zudem verkündeten die beiden ganz traditionell in der Londoner Tageszeitung "The Times" die Geburt ihres Kindes. In der Anzeige heißt es schlicht: "Am 27. Juni 2018 haben Thomas Robert Daley und Dustin Lance Black ihren Sohn Robert Ray bekommen."

Leihmutter trug Kind aus

Das Promi-Paar hatte bereits im Februar mitgeteilt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten (queer.de berichtete). Das Kind ist von einer Leihmutter ausgetragen worden, deren Identität nicht bekannt ist. Es ist auch unbekannt, wer der leibliche Vater des Neugeborenen ist. Black und Daley hatten in einem Zeitungsinterview erklärt, dass sie dies selbst nicht wüssten. Sie seien beide gleichberechtigte Samenspender für ihre Leihmutter gewesen, von der mehrere Einzellen befruchtet worden seien. "Wir haben einen männlichen und einen weiblichen Embryo einsetzen lassen und wissen nicht, was von wem ist", so Daley.



Tom Daley und Dustin Lance Black berichteten am Valentinstag in sozialen Netzwerken davon, dass sie Väter werden

Die beiden Männer sind bereits seit Mitte 2013 ein Paar. Im Herbst 2015 gaben Daley und Black ihre Verlobung bekannt. Das Paar heiratete schließlich im Frühjahr 2017 nahe Daleys Geburtsort in der Grafschaft Devon im Südwesten Englands (queer.de berichtete). Die Hochzeitszeremonie soll laut Medienberichten Bezug auf Shakespeare genommen haben. So habe Daley etwa die weltbekannte Balkon-Szene aus "Romeo und Julia" nachgespielt und nach seinem Romeo gerufen. (dk)